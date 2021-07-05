Kate Middleton se aísla tras contacto con positivo a Covid-19

Kate Middleton, duquesa de Cambridge y esposa del príncipe William de Inglaterra, canceló todos sus compromisos y se puso en cuarentena, tras confirmar que estuvo en contacto con una persona que dio positivo en una prueba de detección de Covid-19, de acuerdo con un comunicado del Palacio de Kensington, residencia real donde reside la duquesa.

La semana pasada, la duquesa de Cambridge entró en contacto con una persona que posteriormente dio positivo en la prueba de Covid-19.

Un vocero del Palacio de Kensington señaló que hasta ahora, Kate Middleton no ha experimentado ningún síntoma relacionado con la enfermedad, aun así se ha apegado a las indicaciones gubernamentales y estará en confinamiento por al menos 10 días, siempre y cuando no presente síntomas.

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Kate Middleton acudió a varios eventos públicos la semana pasada

La duquesa de Cambridge asistió a distintos eventos durante la semana pasada. El primero fue un acto para celebrar el 73 aniversario del National Health System (Sistema Nacional de Salud del Reino Unido).

En dicho evento estuvo acompañada por su esposo, el príncipe William, quien no necesita autoaislarse, de acuerdo con su personal de apoyo, pues apenas en abril pasado se contagió de Covid-19, casi al mismo tiempo que su padre, el príncipe Carlos, quien también dio positivo a coronavirus.

En aquel entonces, medios británicos señalaron que el virus afectó mucho a William, pero el Palacio de Kensington nunca dio mayores detalles al respecto.

Kate Middleton también acudió a la jornada del viernes correspondiente al torneo de tenis en Wimbledon. Asimismo, la semana pasada, los duques de Cambridge estuvieron presentes en el juego entre Inglaterra y Alemania, correspondiente a los octavos de final de la Eurocopa 2020. En el mismo palco donde estuvo Kate Middleton estuvieron presentes David Beckham y sus hijos, además de la cantante Ellie Goulding.

Hasta el momento, el equipo de la duquesa no ha dado mayores detalles de en cuál de los eventos se produjo el contacto con el caso positivo.

Medios locales adelantaron que se espera que en los próximos días Kate Middleton se realice la prueba de detección para descartar el contagio o confirmar el positivo a Covid-19, aunque lo más probable es que esperen a que transcurran los 10 días de cuarentena establecidos por las autoridades sanitarias del Reino Unido.

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