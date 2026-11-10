La indignación ha comenzado a sacudir las redes sociales, luego de que se difundiera un video que muestra el momento en que una mujer es brutalmente atropellada en calles de Huajuapan de León, Oaxaca.

El taxista se acerca a la mujer y la embiste al punto de pasarle por encima. Lo peor de todo es que el conductor nunca se detuvo y prefirió darse a la fuga.

VIDEO: Taxista atropella a mujer y se da a la fuga en Oaxaca

El video fue captado durante la tarde-noche del lunes 9 de noviembre, presuntamente sobre la colonia Reforma, frente a la Iglesia de Nuestra Señora de la Luz, en Huajuapan de León.

Con lo que se puede observar, alrededor de las 6:20 horas, una mujer camina cerca de la banqueta, sin realmente estorbar a los conductores. En eso se ve como detrás de ella, un taxi comienza a acercarse a alta velocidad.

A pesar de que había suficiente espacio para circular, el taxista se acerca a la mujer y la embiste violentamente.

La adulta mayor queda tendida sobre la banqueta, mientras el conductor todavía pasa por encima de ella y le aplasta las piernas.

¡Taxista se da a la fuga y ya lo buscan en Oaxaca!

En el video se puede observar como tras el impacto, el taxi se detiene por segundos para después emprender la fuga, sin importarle que la mujer se encuentra herida.

Tras darse a conocer el video, usuarios de redes sociales pidieron la ayuda de las autoridades para localizar al salvaje detrás del volante. Sin embargo, hasta el momento, la Fiscalía de Oaxaca no se ha pronunciado sobre el caso.

Por otra parte, se desconoce el estado de salud de la víctima y si fue atendida por vecinos, ya que en el video solo se ve cómo la mujer queda tendida en la calle.

Aunque algunos usuarios aseguran que el atropellamiento fue intencional, corresponderá a las autoridades investigar lo ocurrido, esclarecer las circunstancias y deslindar responsabilidades.