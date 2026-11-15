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¿La caída de Microsoft fue por un ciberataque? Por esta razón hubo fallas en las principales aplicaciones

Tras los rumores de un ciberataque por la caída global de Microsoft y Outlook, la empresa tecnológica reveló qué provocó realmente las fallas en su servicio

2 minutos lectura
Escrito por: Fernanda Benítez

¿Te fallaron tus aplicaciones esta semana? La caída global de Microsoft desató una ola de especulaciones en redes sociales tras la interrupción en servicios clave como Outlook, Copilot, Teams, entre otros, dejando a millones de usuarios angustiados por las afectaciones de la plataforma.

Las fallas en Microsoft se registraron los días 12 y 13 de noviembre, deteniendo las actividades de millones de trabajadores.

Ni ciberataque ni IA: Microsoft atribuye el apagón a una “carga elevada”

Tras diversas especulaciones de un ciberataque a Microsoft, la empresa descartó el hackeo de sus aplicaciones, atribuyendo la interrupción del servicio a una “carga elevada” en su infraestructura.

“Se trató de un problema técnico no relacionado con ciberseguridad ni con IA / agentes”, explicó la compañía estadounidense a través de redes sociales.

¿Qué provocó exactamente la caída global de Microsoft?

Según los reportes, la caída global de Microsoft se originó por un problema durante una nueva actualización de la capacidad de red que se manifestó tras un cambio reciente de la misma.

El servicio de Microsoft fue restablecido de forma gradual, con el objetivo de calidad la estabilidad en cada etapa.

“Aunque esto llevó más tiempo, ayudó a garantizar un restablecimiento estable”, detalló la compañía.

¿Qué fallas presentaron las aplicaciones de Microsoft?

Miles de usuarios de distintas partes del mundo reportaron fallas e interrupciones en varios servicios de Microsoft, entre los que destacan graves problemas de conectividad y otros problemas de visualización.

Los problemas que presentan cada una de las aplicaciones:

  • Outlook: Errores de conexión, acceso y envío o recepción de correos (incidente EX1550543).
  • Microsoft Teams: Fallas generales de acceso y visualización de contactos (incidente MO1489432).
  • Copilot: Problemas para responder o funcionar en la plataforma.
  • SharePoint y OneDrive: Intermitencias breves causadas por fallas de red en Azure.
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