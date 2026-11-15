¿Te fallaron tus aplicaciones esta semana? La caída global de Microsoft desató una ola de especulaciones en redes sociales tras la interrupción en servicios clave como Outlook, Copilot, Teams, entre otros, dejando a millones de usuarios angustiados por las afectaciones de la plataforma.

Las fallas en Microsoft se registraron los días 12 y 13 de noviembre, deteniendo las actividades de millones de trabajadores.

Ni ciberataque ni IA: Microsoft atribuye el apagón a una “carga elevada”

Tras diversas especulaciones de un ciberataque a Microsoft, la empresa descartó el hackeo de sus aplicaciones, atribuyendo la interrupción del servicio a una “carga elevada” en su infraestructura.

“Se trató de un problema técnico no relacionado con ciberseguridad ni con IA / agentes”, explicó la compañía estadounidense a través de redes sociales.

¿Qué provocó exactamente la caída global de Microsoft?

Según los reportes, la caída global de Microsoft se originó por un problema durante una nueva actualización de la capacidad de red que se manifestó tras un cambio reciente de la misma.

El servicio de Microsoft fue restablecido de forma gradual, con el objetivo de calidad la estabilidad en cada etapa.

“Aunque esto llevó más tiempo, ayudó a garantizar un restablecimiento estable”, detalló la compañía.

We are deeply sorry for the disruption this incident has caused our customers and partners. We know the trust they place in our services and take that responsibility extremely seriously. We are seeing broad recovery and stability across our services. This was a technical issue not related to cyber or AI / agents. The incident was introduced by an issue during an earlier network capacity upgrade that surfaced following a recent network change. We have addressed the underlying issue and continue to restore service to remaining customers and regions. Given the scale of demand, we restored services gradually, validating stability at each stage. While this took longer, it helped ensure a stable restoration. We will provide a full post-incident report once our review is complete. — Microsoft (@Microsoft) November 13, 2026

¿Qué fallas presentaron las aplicaciones de Microsoft?

Miles de usuarios de distintas partes del mundo reportaron fallas e interrupciones en varios servicios de Microsoft, entre los que destacan graves problemas de conectividad y otros problemas de visualización.

Los problemas que presentan cada una de las aplicaciones: