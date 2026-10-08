“Andy López Beltrán no está solo”: Los secretos de la lujosa finca del hijo de AMLO en Teapa; resguardo policial, ‘Sembrando Vida’ y candidatura a diputado | VIDEO

Andy López Beltrán, quien está en el ojo del huracán por sus apariciones políticas, así como por los negocios y acusaciones que lo rodean, fijó su residencia en el municipio de Teapa, en Tabasco. Una propiedad que estaba resguardada por patrullas del estado, pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Mónica Garza analiza la estancia de Andy López Beltrán en Teapa, Tabasco. Los detalles sobre su finca, la custodia policial reservada por 5 años, los señalamientos de ‘Sembrando Vida’ y su aspiración a una diputación.

“Andy Beltrán no está solo, lo acompaña la fiscalía que no lo investiga, lo acompaña su papá que da manotazos en palenque para que no toquen a su retoño”, explicó Monica Garza, en el estudio de Hechos AM.

