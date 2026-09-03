¡El INE en la mira! Añorve acusa censura contra “La Casa de los Mañosos”; pide no atacar voces críticas

La libertad de expresión vuelve a quedar en el centro de la disputa política; esta vez, el coordinador de los senadores del PRI, Manuel Añorve, lanzó una dura crítica contra lo que calificó como un intento de censura por parte del Instituto Nacional Electoral (INE) al programa web “La Casa de los Mañosos”, al considerar que cualquier medida que busque limitar una parodia representa un riesgo para las voces críticas.

El legislador priista sostuvo que las parodias forman parte de la vida pública y política del país, por lo que cuestionó que una autoridad electoral intervenga frente a este tipo de contenidos.

Añorve acusa censura contra programa web

Durante sus declaraciones, Manuel Añorve aseguró que el INE se ha convertido en un “apéndice del gobierno” y acusó al organismo de actuar bajo instrucciones de Morena. Estas afirmaciones corresponden a la postura expresada por el senador, quien utilizó el caso de “La Casa de los Mañosos” para advertir sobre lo que considera una amenaza contra la libertad de expresión.

“Las parodias son parte de la vida pública y de la vida política en este país”, sostuvo.

El coordinador parlamentario del PRI también recordó otros episodios en los que, desde su perspectiva, se habría intentado silenciar a personajes y voces críticas. Entre ellos mencionó a su dirigente partidista, Alejandro Moreno Cárdenas, y al diputado Mancilla.

Añorve no presentó en sus declaraciones elementos adicionales para sustentar sus acusaciones sobre supuestas instrucciones provenientes del gobierno, por lo que sus señalamientos deben entenderse como parte de su posicionamiento político.

“¿Para qué le teme Morena?”, cuestiona

El priista fue todavía más allá y señaló que existe un intento por construir una comunicación y medios “a modo del gobierno”. A su juicio, el caso de la parodia representa un ejemplo de una disputa más amplia alrededor de los límites que deben existir cuando una autoridad interviene frente a contenidos políticos.

Añorve cuestionó cuál sería el motivo para intentar frenar una parodia y planteó directamente: “¿Para qué le teme Morena?”

La parodia también es parte del debate político

La crítica de Añorve parte de una idea central: la sátira política no nació con las redes sociales ni con los programas web. La parodia ha acompañado durante décadas el debate público y ha servido para cuestionar, ridiculizar y poner bajo la lupa a quienes ejercen el poder.

Precisamente por eso, cualquier intento de limitar expresiones de carácter político requiere un escrutinio especialmente cuidadoso. Una democracia no debería medir la libertad de expresión únicamente por la comodidad de quienes son objeto de las críticas.

