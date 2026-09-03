Exigen al INE no censurar la sátira política tras queja de Morena por “La Casa de los Mañosos”

La sátira política se volvió todo un tema desde que Morena presentó una queja ante el Instituto Nacional Electoral (INE) relacionada con contenidos sobre “La Casa de los Mañosos”, una parodia difundida en redes sociales.

Durante una sesión del Consejo General del INE, el representante del PRI, Emilio Suárez, lanzó un llamado directo a las autoridades electorales para evitar que el procedimiento termine convirtiéndose en una vía para censurar expresiones de crítica política.

El priista pidió a la presidenta del organismo electoral, Guadalupe Taddei, y al Consejo General mantener una posición que permita la circulación de este tipo de contenidos, particularmente cuando se trata de sátira y humor vinculados con personajes o actores de la vida pública.

PRI pide al INE proteger la sátira política

“Por más que le duela a Morena, la sátira política en este país debe continuar”, sostuvo Emilio Suárez durante su intervención.

El representante partidista hizo énfasis en que “La Casa de los Mañosos” no debería ser censurada por las instituciones electorales, en un planteamiento que coloca nuevamente sobre la mesa los límites que deben existir cuando una autoridad interviene frente a expresiones de carácter político.

Suárez respondió así a una referencia realizada previamente durante la sesión por el representante de Morena y aprovechó para fijar la postura de su partido frente al caso.

La discusión no se limita únicamente al contenido de una sátira. El punto de fondo es hasta dónde puede llegar una autoridad electoral cuando una expresión utiliza humor, parodia o recursos digitales para cuestionar a quienes ocupan posiciones de poder.

No a la censura‼️



El representante del PRI (@PRI_Nacional), Emilio Suárez (@EMILIOSL), exigió al Consejo General del @INEMexico y a Guadalupe Taddei que no se censure La Casa de los Mañosos (@LCDLManosos), luego de la queja presentada por #Morena contra el programa pic.twitter.com/ApHmJX2pod — adn Noticias (@adnnoticiasmx) September 3, 2026

¿Qué reclama Morena ante el INE por “La Casa de los Mañosos”?

Morena presentó una queja ante el INE en contra de TV Azteca, mediante la cual solicitó el retiro de determinadas publicaciones y la suspensión de su difusión relacionadas con contenidos sobre “La Casa de los Mañosos”.

El material al que hace referencia el procedimiento corresponde a una sátira política generada con inteligencia artificial por terceros y difundida principalmente a través de redes sociales.

TV Azteca ha sostenido que la controversia representa un intento de utilizar a una autoridad electoral para frenar la circulación de una expresión satírica. Esa es la postura de la televisora frente al conflicto.

Por su parte, la intervención de Morena ante el órgano electoral abre un debate sobre el tratamiento que deben recibir este tipo de contenidos dentro de un escenario político cada vez más marcado por las herramientas digitales y la inteligencia artificial.