La relación entre los factores hormonales masculinos y la longevidad ha sido objeto de debate científico durante años. Un estudio reciente difundido por la revista Science analizó cómo la extirpación de los testículos influye en la esperanza de vida.

En el caso de los mamíferos, el estudio se centró en el análisis de un grupo de ratones macho para comprender los mecanismos biológicos detrás del envejecimiento y la mortalidad.

¿Por qué la castración extiende la esperanza de vida?

Lo llamativo del trabajo quizá ya no es el incremento general de la supervivencia, algo que ya se ha documentado con anterioridad en diversas especies, sino el factor temporal en los resultados: contrariamente a lo que se creía, los animales intervenidos en su etapa adulta experimentaron un aumento proporcional de la vida mucho mayor que aquellos operados antes o poco después de la pubertad. Mientras que la extirpación previa a la madurez sexual elevó la longevidad de forma moderada, realizarla en una fase adulta avanzada extendió la supervivencia de manera significativa.

Este hallazgo abre nuevas líneas de investigación para entender el papel de los factores testiculares en el desgaste físico y la mortalidad masculina, donde se sugiere que la influencia hormonal cambia de manera drástica a lo largo de las distintas etapas de la vida.

Los expertos señalan que comprender estos procesos a nivel celular y endocrino permitirá dilucidar por qué las diferencias metabólicas asociadas al sexo influyen de manera tan determinante en el envejecimiento general del organismo, abriendo la puerta a futuras terapias enfocadas en mejorar la salud en edades avanzadas.