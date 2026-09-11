Notas
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Un niño de primaria que transformó aguas residuales en electricidad
Un estudiante de primaria creó un sistema capaz de convertir agua contaminada en electricidad y energía limpia, ganando un destacado premio científico en EU.
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¿Qué le hace el calor al cerebro? Estos son sus efectos en la salud mental
Las altas temperaturas no solo afectan al cuerpo: también pueden tener efectos en el cerebro y la salud mental. Conoce qué ocurre durante una ola de calor.
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¿Qué pasa dentro de tu taza de café? La química detrás de un grano
Cada taza de café es el resultado de cientos de reacciones químicas. Descubre cómo el tostado del grano transforma sus compuestos y crea su aroma, sabor y espuma.
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La ingeniera que desafía al cáncer cervicouterino: Irari Jiménez desarrolla una IA con 95% de exactitud para detectar anomalías celulares a tiempo
Irari Jiménez, estudiante del CIC del IPN, diseñó un sistema de IA que analiza imágenes citológicas con alta precisión para acelerar diagnósticos.
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Diseñan cucarachas paramédicas: Universidades de Australia presentan a los "Paraborgs", insectos cyborg que podrían salvarte la vida en una emergencia
¿Cucarachas paramédicas? Universidades de Queensland y UNSW, de Australia, diseñaron insectos cyborg que en un futuro rescatarán y medicarán gente; esto es todo sobre el expermiento.
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¿Lo conocías? Este es el extraño origen del ligre, el felino híbrido hallado en un zoológico clandestino de Tamaulipas
Tras el hallazgo de un ligre en un zoológico clandestino en Tamaulipas, conoce el origen y las características de este extraño felino híbrido.