Aunque no se sabe dónde está Guadalupe Taddei ni cuál es su situación actual, los señalamientos sobre la presencia de sus familiares en distintas estructuras del gobierno y Morena continúan. Hijos, primos y sobrinos aparecen en puestos vinculados con recursos públicos.

Uno de ellos es Luis Rogelio Piñeda Taddei, hijo de la exconsejera del INE, quien se desempeña como secretario particular del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo. Otro de sus hijos, Jorge Francisco, está a cargo del dinero en el Instituto de Becas de Sonora, mientras que León Fernando ocupa la Dirección de Mercadotecnia de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), de acuerdo con los señalamientos difundidos.

La lista también incluye a su sobrino, Pablo Daniel Taddei, nombrado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador como director de Litio para México (LitioMX), empresa que, según la denuncia, no ha producido mineral.

Los vínculos familiares también alcanzan a Morena; Jorge Luis Taddei Bringas, primo hermano de Guadalupe Taddei, forma parte del Consejo Consultivo del partido, mientras que su sobrina Ivana Celeste, exdiputada de Morena, trabaja en esa organización política.

A ellos se suma Luis Alonso Taddei, otro de sus primos, quien continúa como director del Instituto Sonorense de la Juventud.

Finalmente, se señala a Isabel Cristina Taddei, también prima de la exconsejera, por recibir una beca del Conacyt.