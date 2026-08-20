La Granja VIP 2 regresa ‘doblemente animal': así lo anunció Adal Ramones con Javier Alatorre

Adal Ramones anunció, en entrevista con Javier Alatorre, que La Granja VIP arrancará su segunda temporada el próximo 6 de septiembre por Azteca Uno. Este año, serán más exigentes con los granjeros, por lo que la nueva edición será “doblemente animal”.

La nueva temporada contará con 20 participantes, cuatro más que en la edición anterior. Entre ellos influencers y otras personalidades del espectáculo como Ivonne Montero, Kunno, Carlos Trejo; mientras que el resto de los participantes se irán revelando durante las próximas semanas.