SpaceX recibió autorización de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC) para poner en órbita hasta un millón de satélites que funcionarán como centros de procesamiento de datos destinados a impulsar el desarrollo de inteligencia artificial.

El proyecto de Elon Musk busca construir una infraestructura informática espacial capaz de responder a la creciente demanda energética y de capacidad de cómputo que requiere esta tecnología.

¿Cuál será el objetivo de los satélites?

Según la FCC, los módulos orbitales procesarán enormes cantidades de información que posteriormente serán utilizadas en la Tierra.

El presidente de la comisión, Brendan Carr, destacó el alcance de la autorización y afirmó que: “esta medida abre una nueva y audaz frontera para la infraestructura informática necesaria para impulsar el liderazgo y el crecimiento de Estados Unidos”.

La propuesta se enmarca en la competencia internacional por encabezar el desarrollo de la IA, un sector que Washington considera estratégico para la innovación y la expansión económica.

La FCC acaba de autorizar a SpaceX hasta 1 millón de satélites para data centers orbitales y casi nadie lo está dimensionando bien.



Elon Musk empezó SpaceX en 2002 tras PayPal, con cohetes reutilizables como obsesión. Ahora fusiona eso con xAI y quiere compute en órbita… pic.twitter.com/q1JwFowsS1 — kemonito (@kemonitoxbt) November 27, 2026

Sin embargo, la propia SpaceX reconoció en un documento regulatorio presentado antes de su oferta pública inicial, prevista para junio, que los centros de datos espaciales dependen de tecnologías todavía no probadas y que su viabilidad comercial no está garantizada.

Satélites usarían la energía solar

Uno de los principales argumentos de Elon Musk para impulsar esta infraestructura es la posibilidad de aprovechar la energía solar directamente desde el espacio.

Los centros de datos terrestres requieren grandes cantidades de electricidad, por lo que SpaceX sostiene que trasladar parte de esas operaciones a la órbita permitiría reducir costos y el impacto ambiental.

Al solicitar el permiso a principios de año, la compañía aseguró que sus satélites podrían captar energía solar de manera prácticamente constante y operar con gastos mínimos de mantenimiento.

La licencia establece plazos específicos para el despliegue: SpaceX deberá tener al menos una estación autorizada en noviembre de 2033, alcanzar 100 mil unidades para noviembre de 2035 y completar la mitad de la constelación en noviembre de 2038.