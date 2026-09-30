Notas
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Ahora es la "Superinteligencia": Trump ordena cambiarle el nombre a la Inteligencia Artificial
El mandatario estadounidense también aseguró que no detendrá el desarrollo de la Inteligencia Artificial.
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Te limpian la casa por 500 pesos: Lanzan nuevo servicio de aseo con robots operados por IA
El servicio permite contratar robots para limpiar casas y oficinas en San Francisco por 30 dólares la hora.
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Trump y gigantes de la tecnología firman histórico acuerdo para autorregular la IA
El nuevo acuerdo de la IA incluye a Mark Zuckerberg, Sundar Pichai, Greg Brockman, Dario Amodei, Jensen Huang, Alex Karp, Jeff Bezos y Elon Musk.
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Avance histórico: Trump anuncia nueva plataforma gubernamental impulsada por IA
La nueva plataforma reunirá a todos los servicios del gobierno en un solo lugar y con ayuda de Inteligencia Artificial.
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Una nueva amenaza a la libertad de prensa
El periodismo en América Latina enfrenta violencia, persecución y censura, poniendo en riesgo la información confiable para las democracias.
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Papa León XIV advierte deshumanización y corrupción de la cultura provocada por la IA
Durante su visita a la UNESCO, el Papa León XIV dedicó gran parte de su discurso a hablar de los cambios que la IA está provocando en la sociedad.