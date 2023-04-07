La NASA comparte foto detallada del planeta Urano tomada por James Webb

La NASA compartió una foto impresionante del séptimo planeta del sistema solar: Urano, conocido como el gigante de hielo. En la foto tomada por el telescopio James Webb se pueden apreciar sus anillos, así como características brillantes en la atmósfera del astro.

Las nuevas imágenes de Urano muestran con más detalle los anillos del planeta, los cuales solo habían sido fotografiados por dos instalaciones: la nave espacial Voyager 2 en 1986 y el Observatorio Keck con óptica adaptativa avanzada.

La primera foto de Urano, tomada por la nave Voyager 2, mostró una bola verdosa casi sin rasgos distintivos, pero las longitudes de onda infrarrojas y la sensibilidad adicional del telescopio James Webb lograron captar la espectacularidad de sus anillos.

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Urano tiene 13 anillos conocidos, de los cuales 11 son visibles gracias a las imágenes del telescopio James Webb. Nueve están clasificados como los anillos principales del planeta, y dos son los anillos polvorientos más débiles descubiertos hasta el sobrevuelo de la Voyager 2.

“Algunos de estos anillos son tan brillantes con Webb que cuando están juntos, parecen fusionarse en un anillo más grande”, detalló la NASA en un comunicado.

James Webb también capturó muchas de las 27 lunas conocidas de Urano, a pesar de que la mayoría son demasiado pequeñas y débiles para ser vistas aquí, los seis más brillantes se identifican en la imagen panorámica.

¿Cómo es el planeta Urano?

Urano es considerado un planeta único en nuestro sistema solar ya que gira de lado a lado en un ángulo de 90 grados aproximadamente, lo que provoca temporadas extremas ya que los polos experimentan muchos años de luz solar seguidos y luego un número igual de oscuridad. Un año en Urano equivale a 84 años terrestres.

Actualmente, es primavera tardía para el polo norte, que es visible desde nuestro planeta; el verano del norte de Urano será en 2028. El polo sur está ahora en el 'lado oscuro' del planeta, fuera de la vista y frente a la oscuridad del espacio.

