¡It’s time! Después de Día de Muertos y Halloween, es tiempo de cambiar de festividad. Ya es tiempo de arrancar la temporada de Navidad, una de las celebraciones favoritas de muchas personas.

Los planes para la cena navideña, los regalos, las posadas y las fiestas con amigos y familiares cada vez están más cerca.

La Navidad es para todos los gustos y estilos, pero antes que nada, se tiene que empezar con el árbol y el nacimiento.

🎄✨ ¡it's time! @MariahCarey despidió Halloween al ritmo de "All I Want for Christmas Is You" y Nueva York ya prepara uno de sus símbolos más emblemáticos: el árbol del Rockefeller Center.



Un abeto de 23 metros, 11 toneladas y 50 mil luces LED está listo para iluminar… pic.twitter.com/nKHuIan1h6 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 7, 2026

Llega la Navidad a la Gran Manzana

El clásico árbol del Rockefeller Center de Nueva York ya va en camino a la Gran Manzana para iluminar esta Navidad con miles de luces LED.

Se trata de un abeto de 23 metros de altura, 15 de ancho y pesa 11 toneladas. Fue cortado en un pueblo del centro del estado de Nueva York.

Este emblemático árbol llegará este sábado 7 de noviembre para cumplir una tradición que data de 1931. Para darle más vida a la temporada navideña, se colocarán 50 mil luces LED de múltiples colores que van de ocho kilómetros de cable.

En la gran punta llevará la estrella Swarovski diseñada por el afamado arquitecto Daniel Libeskind.

Con la llegada del árbol a Rockefeller, oficialmente en Hechos la temporada navideña comienza.

¿Cuándo inició la tradición del árbol a Rockefeller?

La tradición del árbol del centro Rockefeller se remonta a los días de la Gran Depresión y fue iniciada por trabajadores de la construcción.

🎄 Der Weihnachtsbaum 2026 am Rockefeller Center ist unterwegs! 🤩

Kommt am 7. November vorbei und seht zu, wie er aufgestellt wird. Freut euch anschließend von 10:00 bis 13:00 Uhr auf die Aktivitäten zum „Meet the Tree Day“. Alle sind willkommen! ❤️

📍 Rockefeller Center pic.twitter.com/AIBZTzrMPp — NewYorkCity.de (@NewYorkCityDE) November 5, 2026

Inició en 1931, cuando el primer árbol fue un modesto abeto balsámico de 6 metros colocado por los trabajadores que estaban construyendo el Rockefeller Center.

Lo decoraron con guirnaldas hechas a mano y papel, como un gesto para levantar el ánimo en medio de la difícil época económica.

Mientras que el primer encendido oficial fue en 1933. La ceremonia formal de iluminación, con luces eléctricas, se llevó a cabo por primera vez dos años después, en 1933, consolidando el evento como una tradición anual.