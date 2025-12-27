Notas
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Concierto de Fin de Año; estos son los artistas que se presentarán en el Ángel de la Independencia el 31 de diciembre
Si planeas celebrar el 31, toma nota: en el Ángel de la Independencia habrá una fiesta de música electrónica para recibir 2026. Conoce la lista de artistas y el horario.
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Síndrome del corazón festivo: consejos clave para proteger tu salud en Navidad
En Navidad aumenta el riesgo del síndrome del corazón festivo: excesos, estrés y alcohol pueden afectar tu salud. Conoce cómo prevenirlo y disfrutar de las fiestas.
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Navidad bajo el agua: California en emergencia por tormenta histórica
Lo que debía ser una Navidad de alegría se transformó en un caos para miles de ciudadanos en California debido a una tormenta histórica.
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Así despertó la Ciudad de México tras la Navidad: calles vacías, parques llenos
La CDMX despertó en calma tras la Navidad: avenidas solitarias, niños estrenando regalos y un saldo de contaminación y lesiones por pirotecnia.
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Navidad 2025: Entre olas, hielos y un Santa Claus en apuros
La Navidad de 2025 no solo se vivió con cenas y regalos; en todo el mundo, las tradiciones más extrañas salieron a la luz.
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Caos vial en Navidad: ¡Aparatoso choque en CDMX! Auto con jóvenes sale disparado a desnivel de Oceanía | Mientras Dormía
Emergencia en CDMX: En plena Navidad, un auto con jóvenes cae a desnivel de Oceanía, en la alcaldía Venustiano Carranza, tras aparatoso choque HOY 25 de diciembre.