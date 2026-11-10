México ya tiene definidos los límites de una zona del fondo del Golfo de México, cercana a Estados Unidos y Cuba, donde podrá explorar y aprovechar recursos naturales, así lo informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) confirmó la decisión este martes 10 de noviembre, después de un proceso que comenzó hace casi 15 años, estableciendo hasta dónde llegan los derechos de México sobre el suelo marino en esa parte de la cuenca.

¿Qué zona del Golfo de México reconoció la ONU?

Con base en el informe, la División de Asuntos Oceánicos y del Derecho del Mar de la ONU aceptó los límites exteriores propuestos por México de su plataforma continental extendida.

La zona se conoce como Polígono Oriental del Golfo de México y se encuentra en una región marítima cercana a Estados Unidos y Cuba.

Se trata de una parte del fondo del mar que está a más de 200 millas náuticas de la costa, es decir, a más de 370 kilómetros aproximadamente.

¿México ganó nuevo territorio en el Golfo de México?

En términos sencillos, México tiene derechos exclusivos para explorar y aprovechar los recursos naturales que se encuentran en el suelo y debajo del fondo marino de esa zona.

Por ejemplo, estos derechos pueden incluir la exploración de petróleo, gas y otros recursos naturales, pero es importante aclarar que el país no ganó territorio nuevo ni se quedó con una parte del mar que antes pertenecía a otra región.

La decisión tampoco cambia las fronteras marítimas que México ya había acordado con Estados Unidos y Cuba.

COMUNICADO. "La ONU informa que se aceptan y confirman de manera definitiva y obligatoria los límites exteriores de la plataforma continental de nuestro país en el Golfo de México". https://t.co/InBKTxyZUB https://t.co/fUE0qaSIiD — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) November 11, 2026

¿Qué sigue después de la decisión de la ONU?

Aunque la ONU ya confirmó los límites, México todavía deberá completar un último procedimiento.

El Gobierno mexicano entregará a Naciones Unidas los mapas y las coordenadas exactas que muestran hasta dónde llega esta zona del fondo marino.

Esta información quedará registrada para que otros países puedan consultarla y conocer los límites reconocidos.