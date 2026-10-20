¿Adiós a Nuevo México? Trump exige cambiarle el nombre por “Nueva América”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a generar controversia este lunes 19 de octubre, luego de que su red social insistiera en cambiarle el nombre al estado de Nuevo México.

Bajo el argumento de reforzar su identidad y de sentirse más que orgullosos de pertenecer a dicho lugar, el presidente republicano pidió que se le cambiara el nombre a “Nueva América”.

Trump busca cambiarle el nombre a Nuevo México

A través de una publicación en su red social Truth Social, el mandatario aseguró que la entidad debería cambiar su nombre de inmediato, asegurando que incluso el valor de la vivienda aumentaría.

“¡No somos México, somos Estados Unidos de América! ¡El nombre añadiría un gran valor y prestigio al estado!” fue como justificó su postura el presidente de EU.

Trump sostuvo que llamar “Nueva América” a Nuevo México elevaría el prestigio del estado y que incluso hasta se podrían olvidar de las elecciones “fraudulentas”.



Cabe recordar que el republicano perdió ese estado por seis puntos porcentuales en las elecciones presidenciales de 2024, donde de por sí Nuevo México es de tendencia demócrata.

¿Puede Donald Trump cambiar el nombre de Nuevo México?

Aunque Trump ha impulsado modificaciones en la denominación de lugares geográficos como el del Golfo de México por el Golfo de América, cambiar el nombre de un estado es un asunto distinto.

El presidente no tiene facultades constitucionales para modificar por sí solo el nombre de Nuevo México. Para concretar una iniciativa de este tipo sería necesario un proceso dentro del propio estado, conforme a sus procedimientos legales.

Trump ya había propuesto cambiar el nombre de Nuevo México

Esta no es la primera vez que el mandatario insiste en modificar la denominación del estado. En septiembre, el presidente compartió en redes un mapa de Nuevo México en el que la palabra “México” aparecía tachada y sustituida por “América”.

Nuevo México en algún momento fue parte del territorio nacional, pero en 1848, el país perdió una extensa parte tras la guerra con Estados Unidos.

Con la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo, la región que hoy ocupa Nuevo México pasó a formar parte de EU. Años después, en 1912, se convirtió oficialmente en uno de sus estados.

Del Golfo de México al Golfo de América.

El 20 de enero de 2025, Trump firmó la Orden Ejecutiva 14172, mediante la cual instruyó a las agencias federales estadounidenses a utilizar el nombre “Golfo de América” para referirse al Golfo de México.

La medida no obliga a México ni a otros países a adoptar esa denominación, pero Trump aseguró que el cambio de nombre se debía a que EU controla la mayor parte de la costa y la actividad del golfo, por ende debería llamarse así.

No contento, también impulsó el cambio de nombre del Lago Ontario por el Lago América, así como el monte Denali, en Alaska, que volvió a llamarse monte McKinley en la nomenclatura federal estadounidense.

