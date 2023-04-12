La persona con más años en el mundo podría ser de Panamá

Una mujer de Panamá podría ser la más longeva del mundo con 125 años. El descubrimiento se dio en medio de los Censos Nacionales que realiza el país, descubriendo que podría tratarse de la persona con más años en el mundo.

Así lo informó este martes 11 de abril de 2023 la Contraloría General de la República en un comunicado.

De acuerdo a los últimos datos recabados en los XII Censos Nacionales de Población, Mercedes Chami Dogirama nació en 1898 y el 13 de marzo de este año cumplió 125 años. Ella y su familia viven en la comarca Emberá Wounaan, en el corregimiento de Lajas Blancas, comunidad ubicada a tres horas de Metetí en la provincia de Darién.

La mujer con posiblemente más años en el mundo tuvo 7 hijos

Mercedes Chami Dogirama, es madre de siete (7) hijos, dos (2) de ellos ya fallecieron. Y como parte de su árbol genealógico tiene como descendencia entre nietos y bisnietos a 54 menores y adultos, todos residentes en el corregimiento de Lajas Blancas en Darién, Panamá.

Su hija del mismo nombre, quien autorizó contar la historia de su madre, expresó lo orgullosa que se siente al saber que su madre formará parte de la historia de Panamá, al convertirse en la mujer más longeva del país y posiblemente la persona con más años en el mundo.

Mercedes Chami Dogirama goza de buena salud

Comenta que su progenitora tiene una salud impecable, camina, cose y en ocasiones hasta cocina, asegura que la sana alimentación pudo ser una de las variantes que le ha permitido llegar a tan alta edad.

De acuerdo a los Censos Nacionales que realiza Panamá, Chami Dogirama se ubica como la persona más longeva del país con 125 años, le sigue un hombre residente en la provincia de Colón con 118 años y en tercer lugar una mujer de 116 años que reside en la provincia de Veraguas.