¿Por qué Vietnam prohibió el estreno de la película “Barbie”?

Vietnam prohibió el estreno de una de las películas más esperadas en el mundo este 2023: "Barbie". El veto de la cinta se debe a que en una de las escenas aparece un mapa que ofendió al país asiático.

“Barbie” protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling estaba planeada estrenarse el 21 de julio en ese país, al igual que en Estados Unidos; no obstante, nunca llegará a las pantallas grandes en Vietnam.

Esta no es la primera vez que Vietnam prohíbe la reproducción de una película en su territorio por la misma razón. En 2019, el largometraje “Abominable” pasó por lo mismo y en 2022, fue prohibida “Unchartered”.

¿Por qué es polémico el mapa por el que censuraron la película de “Barbie”?

Es necesario recordar que desde hace tiempo Vietnam y China tienen conflictos por una franja del Mar de China Meridional, el cual es rico en recursos energéticos. Vietnam ha a acusado a China de violar su soberanía durante años.

El mapa que aparece en la película de “Barbie” muestra precisamente esa parte del territorio que está en disputa por las dos naciones. En la cinta se representa la llamada “Línea de nueve rayas” de China, donde se incluye una plataforma de Vietnam considera suya.

“No concedemos licencia para el estreno de la película estadounidense ‘Barbie’ porque contiene una imagen ofensiva de la línea de nueve rayas”, informó a medios locales el jefe del Departamento de Cine del país.

¿Qué clasificación es la película de “Barbie” 2023?

La película “Barbie” de Warner Bros. es del género fantasía y comedia, pero también tendrá escenas de drama, por lo que no es una cinta dirigida para niños, como lo es la muñeca, debido a que podrían no entender la trama.

“Barbie” está considerada en la clasificación PG-13, es decir que es recomendada para niños de 13 años en adelante, o menores de esa edad acompañados de un adulto.

¿Cuándo sale la nueva película “Barbie” en México?

Si eres de los que quiere recordar su infancia con la película de "Barbie", ya falta menos para el estreno en México, el cual será el próximo 20 de julio, fecha en la que los niños y adolescentes estarán de vacaciones y podrán disfrutar de la cinta.

Los boletos para la película salieron en preventa desde el pasado 29 de julio, y los interesados podrán adquirir sus boletos en las páginas web de las cadenas de cine del país, donde podrán elegir fecha y horario.