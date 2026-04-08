Fingió ser menor: la sentencia que podría recibir Kevin tras matar a familia afuera del IMSS Tecámac

Kevin “N”, de 21 años, fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec, conocido como el penal de Chiconautla, luego de ser señalado como el presunto responsable de atropellar y matar a una familia a las afueras del IMSS Tecámac, en el Estado de México (Edomex).

La tarde del martes 7 de abril, el sujeto recibió el alta médica por las lesiones que sufrió durante el fatal accidente que acabó con la vida de 4 personas; Kevin presuntamente estaba bajo los efectos del alcohol.

#Edomex #Tecamac #IMSS #Atropellados #Tragedia ♬ sonido original - Azteca Noticias @aztecanoticias Conductor ebrio provoca tragedia en Tecámac: atropella a personas en IMSS 200 Cuatro personas murieron y al menos 10 más resultaron heridas luego de que un conductor presuntamente ebrio atropellara a familiares afuera del Hospital IMSS 200. Las víctimas esperaban noticias de sus pacientes cuando el vehículo, que circulaba a alta velocidad sobre la México–Pachuca, perdió el control y se salió de la vialidad. 🚑 Personal médico del hospital salió de inmediato a auxiliar a los lesionados, pero la gravedad del impacto fue fatal para varias personas. El conductor fue detenido en el lugar y quedó a disposición del Ministerio Público. La nota de Daniel de Rosas en #PrimeraLínea

Así detuvieron a Kevin por atropellar a familia en Tecámac

Los reportes indican que Kevin conducía un vehículo Jetta gris a exceso de velocidad y en presunto estado de ebriedad cuando perdió el control, y terminó subiéndose a la banqueta.

Fue en ese momento cuando atropelló a un grupo de personas que se encontraban esperando información sobre sus familiares internados en el Hospital General Regional No. 200 del IMSS de Tecámac.

Elementos de la #FiscalíaEdoméx ingresaron a Kevin “N” al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de #Ecatepec, quien es investigado por el delito de homicidio en agravio de cuatro víctimas derivado de un hecho de tránsito registrado en el municipio de #Tecámac el pasado 6… pic.twitter.com/EKIdVfd0tv — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) April 8, 2026

El saldo fue de cuatro muertos, dos en el lugar y dos al momento de ser atendidos en el hospital, además de que autoridades informaron que 11 más resultaron lesionados, de los cuales algunos permanecen en estado grave.

Lo peor de todo es que después de la tragedia, Kevin intentó declarar que era menor de edad, sin embargo, más tarde se confirmó que tiene 21 años y que estudia la licenciatura en enfermería en la UNITEC.

¿Qué sentencia podría recibir Kevin si es declarado culpable?

La Fiscalía del Estado de México buscará que un juez lo vincule a proceso por los delitos de homicidio y lesiones, los cuales se podrían agravar si se comprueba que el joven iba a exceso de velocidad y ebrio.

Según el Código Penal de la entidad, las penas a las que podría enfrentarse Kevin “N” son severas, entre ellas:



Homicidio culposo : El artículo 242 establece que cuando una persona causa la muerte de múltiples víctimas, la sentencia puede ir de 40 a 70 años de prisión, además de multas que van de 700 a cinco mil días.

: El artículo 242 establece que cuando una persona causa la muerte de múltiples víctimas, la sentencia puede ir de 40 a 70 años de prisión, además de multas que van de 700 a cinco mil días. Lesiones a terceros: Por las 11 personas lesionadas, la pena puede variar dependiendo de la gravedad de cada caso. Cuando se pone en riesgo la vida, las sanciones van de 2 a 6 años de cárcel.

Por las 11 personas lesionadas, la pena puede variar dependiendo de la gravedad de cada caso. Cuando se pone en riesgo la vida, las sanciones van de 2 a 6 años de cárcel. Agravantes por conducir en estado de ebriedad: Si el delito se comete mientras el conductor manejaba bajo efectos del alcohol o drogas, el castigo aumenta de 6 meses a 1 año de prisión extra, más de 30 a 100 días de multa y la suspensión de la licencia de conducir.

Mientras tanto, Kevin permanecerá en el penal de Chiconautla hasta que se resuelva su situación jurídica.

