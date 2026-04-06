Tragedia en Tecámac, Edomex: Conductor atropella a familiares afuera del Hospital IMSS 200

La mañana de este lunes 6 de abril se reportó un atropellamiento masivo a las afueras del Hospital IMSS 200, en el municipio de Tecámac, Edomex. Las víctimas serían familiares que aguardaban noticias sobre sus enfermos internados en el hospital regional.

Un vehículo que circulaba a toda velocidad por la carretera federal México-Pachuca se salió de la vía y embistió directamente a la multitud que se encontraba sobre la acera, dejando un escenario de desastre.

Esta madrugada, se registró un accidente al exterior del Hospital General de Zona No. 200 del IMSS, sobre la carretera México–Pachuca, a la altura de San Pedro Pozohuacan, en Tecámac, donde cuatro personas murieron.



Varias familias, que se encontraban en espera de noticias de… pic.twitter.com/ZJrdRnCSQq — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) April 6, 2026

Accidente en Tecamac deja a personas fallecidas

El auto responsable apareció de la nada, manejado irresponsablemente y moviéndose fuera de la vialidad. Los reportes preliminares indican que el conductor manejaba bajo los efectos del alcohol, lo que le impidió reaccionar cuando perdió el control de la unidad. En la carambola, otro vehículo que circulaba por la zona también resultó afectado, aunque el golpe principal lo recibieron los peatones.

Médicos del IMSS Tecámac salieron a atender a los heridos

Al percatarse del percance, personal del propio Hospital Regional 200 y paramédicos de Protección Civil de Tecámac salieron de inmediato para tratar de ayudar a los heridos.

A pesar de los esfuerzos y de que los heridos fueron ingresados a urgencias en cuestión de segundos, la gravedad de los impactos fue demasiada para cuatro de ellos, quienes perdieron la vida poco después.

¿Hubo heridos tras el accidente en el IMSS 200 de Tecámac?

Las autoridades informaron que otras diez personas resultaron lesionadas con diversos niveles de gravedad. Entre ellas, hay dos pacientes cuyo estado de salud se reporta como crítico, debatiéndose entre la vida y la muerte.

Tras el incidente, la zona quedó acordonada por autoridades.

#UltimaHora

Durante la madrugada de este lunes, conductor al parecer en estado de ebriedad, arrolla a varias personas en inmediaciones del hospital regional general 200 del IMSS en #Tecámac, #Edomex.



Como saldo fatal, se confirman 4 personas sin vida y 7 lesionados.#QEPD pic.twitter.com/MbsuFN1gQg — Crónica NLD (@CronicasLDN) April 6, 2026

Detienen a chofer responsable del accidente en Tecámac

Tras el impacto, el sujeto fue retenido por las personas que se encontraban en el lugar para evitar que escapara, antes de ser entregado a los elementos de la policía municipal.

El sospechoso se encuentra a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía del Estado de México, donde se le realizarán los exámenes de toxicología oficiales para confirmar su estado de ebriedad y determinar su responsabilidad en el homicidio de las cuatro personas.

Durante el incidente, también se vio involucrado otro automóvil, el cual habría sufrido parte del impacto con el coche gris del responsable.