Detrás de las frías estadísticas del suicidio en México, hay historias humanas desgarradoras como la de Carlos. Relativamente joven, encontró un vacío inmenso, describiendo su estado como “una herida en el alma”. Sus fuerzas se agotaron, la soledad lo consumió y el alcohol se convirtió en su compañero constante, mientras los antidepresivos parecían no surtir efecto. Para él, el sentido de vida se había perdido.

Sin embargo, la historia de Carlos tiene un final de esperanza. Encontró la salida en un grupo de Alcohólicos Anónimos. “Estoy queriendo salvar mi vida y quiero salvarla”, confiesa. Gracias a las terapias y al apoyo grupal, sus intentos suicidas disminuyeron. Pero, lamentablemente, no todos tienen esta suerte.

La importancia de la detección temprana ante la ideación suicida.

Las cifras son alarmantes y nos obligan a reflexionar. Según datos del INEGI para 2025, hubo 8,709 muertes en México por suicidio, una cifra que subió ligeramente respecto a las 8,856 registradas en 2024. A nivel global, la Federación Mundial de Salud Mental reporta que una persona se suicida cada 40 segundos en alguna parte del mundo.

¿Por qué siguen muriendo personas? Los expertos señalan que es indispensable una detección temprana de los problemas del entorno. Sin embargo, existen barreras críticas: hay retrasos en la atención médica y psicológica porque, en algunos hospitales públicos, estigmatizan a quienes piden ayuda. “Hay que tomar en serio cualquier comentario, intención o ideación suicida y no pensar que lo dicen nada más para llamar la atención”, advierten los especialistas.

El estigma en los hospitales públicos frena la atención psicológica.

Aunque existen protocolos en las clínicas para estandarizar la toma de decisiones y la valoración de riesgo, la realidad es que en los momentos de crisis, cada minuto cuenta y cada caso es distinto. Lo que precipita el suicidio son, sin duda, los antecedentes depresivos, pero sobre todo un estímulo doloroso muy intenso.

La solución para muchos no está solo en la medicación, sino en la conexión humana y el apoyo inmediato. Si tú o alguien que conoces está pasando por esto, recuerda que la ayuda existe y que tu vida importa. No dejes que el estigma te impida buscar salvación.