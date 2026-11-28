México fue escenario de uno de los capítulos más importantes en la historia del futbol femenil al recibir, en 1971, el segundo Campeonato Mundial.

Pese a no contar con el aval de la FIFA, despertó un enorme interés entre los aficionados y consiguió reunir a miles de personas en los estadios para apoyar a la Selección Mexicana que llegó hasta la final del torneo.

¿Cómo fue el Mundial Femenil de 1971?

La competencia arrancó el 15 de agosto de 1971 con seis selecciones: Argentina, Inglaterra, Dinamarca, Francia, Italia y México.

La final se disputó el 5 de septiembre de 1971 en el Estadio Azteca, donde más de 110 mil espectadores acudieron para presenciar el encuentro.

La Selección Mexicana Femenil se enfrentó a su similar de Dinamarca en un partido que terminó con la victoria del conjunto europeo y con una Susanne Augustesen como la gran figura del encuentro, pues con apenas 15 años, la danesa anotó los tres goles que le dieron el triunfo a su país y el título del certamen.

🇲🇽💚 ¡El sueño mundialista ya está aquí!



México Femenil se luce ante Haití en un partido que marca su historia reciente: consiguiendo su boleto al Mundial de Brasil 2027.



La Selección quiere demuestra cuánto ha crecido y dejar atrás la dolorosa derrota de 2022.



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Sin embargo, la derrota no borró la actuación de las mexicanas, quienes dejaron una huella importante en la historia del deporte nacional y demostraron el gran nivel del futbol femenil en nuestro país.

Las estrellas de la Selección Mexicana Femenil

Aquella Selección Mexicana Femenil estaba conformado por jóvenes de entre 15 y 22 años que compaginaron sus actividades como estudiar y trabajar con su participación en el campeonato.

Entre las integrantes más destacadas del equipo mexicano se encontraba Alicia “La Pelé” Vargas, reconocida por su capacidad goleadora.

También sobresalieron Irma Chávez, delantera con gran habilidad táctica; Lourdes de la Rosa, quien ocupaba la posición de defensa central; María Eugenia “La Peque” Rubio, una talentosa mediocampista, e Irma Yolanda Ramírez, encargada de proteger la portería.

56 años después, en el Mundial de Brasil 2027, el cuadro tricolor buscará superar la hazaña y quedarse con el título.