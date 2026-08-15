¿Qué pasa en la Línea 5? :Así es el avance del Metro hoy sábado 15 de agosto
Si vas a viajar en Metro este sábado, consulta con nosotros EN VIVO el avance y las estaciones donde está detenido.
Antes de abordar el Sistema Colectivo Metro STC este sábado 15 de agosto, consulta en Azteca Noticias las actualizaciones EN VIVO sobre el avance, las estaciones saturadas y cualquier contratiempo para que llegues a tiempo a tu destino.
Metro CDMX hoy sábado de agosto: Avance de trenes y retrasos en Líneas
Línea 3 con marcha lenta
Línea 3 con retrasos de hasta 10 minutos.
¿Qué pasa en la Línea 5?
Usuarios reportan falta de trenes en la Línea 5.
Retrasos de 10 minutos en la Línea 3
Línea 3 con fuertes afectaciones. ¡Qué no se te haga tarde!
Usuarios reportan retrasos en la Línea 5
En la estación Valle Gómez con dirección a Politécnico hay avance lento y retrasos.
Usuarios reportan retrasos de Línea 1
Denuncian tiempos de espera muy largos y demora del convoy.
Línea 3 detenida
Usuarios reportan que en la estación Miguel Ángel de Quevedo con dirección a Indios Verdes, está detenida desde hace unos minutos.
Línea 6 avanza lento
Usuarios reportan que el avance es muy lento y el tiempo de espera en cada estación es de al menos cinco minutos. Dirección El Rosario.
Reportan largos tiempos de espera en Línea 7
Con dirección a Barranca del Muerto el tiempo de espera es prolongado.