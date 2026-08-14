30 minutos de espera en la Línea 3: Reporte EN VIVO del avance del Metro en la CDMX

Un tren de la Línea 3 del Metro se descarriló esta mañana en la zona de talleres de Ticomán, en el norte de la capital. De acuerdo con los primeros reportes, el quinto vagón salió aproximadamente un metro de la vía mientras se realizaban maniobras dentro de las instalaciones.

Por fortuna, no se reportan personas lesionadas, ya que el incidente ocurrió en la zona de talleres y no durante el servicio con pasajeros. Al lugar acudieron servicios de emergencia y personal especializado del Sistema de Transporte Colectivo Metro para realizar las maniobras correspondientes.

Hasta el momento se desconocen las causas que provocaron el descarrilamiento, por lo que se espera que se realice una revisión de la unidad y de las vías. Las autoridades trabajan para reincorporar el vagón a la vía y determinar si el incidente tendrá alguna repercusión en la operación de la Línea 3.