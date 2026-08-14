30 minutos de espera en la Línea 3: Reporte EN VIVO del avance del Metro en la CDMX
Sigue en Azteca Noticias el minuto a minuto del avance de trenes, estaciones saturadas y los tramos críticos del Metro CDMX este 14 de agosto para que escapes del caos.
La mañana de este viernes 14 de agosto, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro CDMX registra la intensa afluencia de pasajeros característica del cierre de la semana laboral. Conocer las condiciones operativas de la red es fundamental para anticipar tiempos de traslado y evitar aglomeraciones en andenes.
En Azteca Noticias presentamos un seguimiento puntual basado en la información emitida por la cuenta oficial del Metro en X. A continuación, desglosamos el balance operativo por líneas, los tramos críticos que requieren mayor prevención y las incidencias al momento.
Metro CDMX hoy viernes 14 de agosto: Avance de trenes y retrasos en Líneas EN VIVO
Lluvia en la CDMX
Debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la ciudad, se implementa marcha de seguridad en las Líneas 1, 3, 4, 5 y B.
¿Qué pasa en la Línea 3?
Usuarios de la Línea 3 reportan fallas y estancias largas en cada estación.
Línea 5 sigue con importantes retrasos
Usuarios comentan que la Línea 5 sigue con importantes retrasos. "Se agiliza la circulación y la salida de los trenes desde las terminales en la Línea 5", expresa el Metro CDMX.
Tren tarda en pasar en Línea 5
"Buenas tardes, consulta, Linea 5 dirección Pantitlán ¿Qué tanto tiempo va a tardar en pasar el tren? Llevamos mucha gente en estación Oceanía esperando ya alrededor de 20 min y no pasa ninguno, hace 1 hora fue el retiro del tren", expresó una usuaria del Metro CDMX.
Línea 5 detenida
Usuarios en redes sociales comentan que llevan 10 minutos parados en Consulado, de la Línea 5.
Tren parado en Portales de Línea 2
Usuarios reportan que llevan 10 minutos parados en la estación Portales, dirección Taxqueña.
¿Qué ocurrió en la Línea 3?
"Esta mañana, durante maniobras internas en los talleres Ticomán, un tren que circulaba sin pasajeros salió de su posición en la vía, derivado de una probable falla en un aparato de cambio de vía, posiblemente asociada a la afectación geológica de la zona. La Línea 3 del @MetroCDMX opera con normalidad y no se reportan personas lesionadas. Personal técnico de instalaciones fijas y material rodante continúa trabajando en la reincorporación del vagón a su posición, mientras el área de Incidentes Relevantes realiza el análisis correspondiente para determinar las causas", explicó Adrián Rubalcava, director del Metro CDMX.
Retrasos en Línea 3
Usuarios comentan que no hay un avance constante en Línea 3, pues estuvieron detenidos por más de ocho minutos en Balderas.
Tren de la Línea 3 del Metro se descarrila
Un tren de la Línea 3 del Metro se descarriló esta mañana en la zona de talleres de Ticomán, en el norte de la capital. De acuerdo con los primeros reportes, el quinto vagón salió aproximadamente un metro de la vía mientras se realizaban maniobras dentro de las instalaciones.
Por fortuna, no se reportan personas lesionadas, ya que el incidente ocurrió en la zona de talleres y no durante el servicio con pasajeros. Al lugar acudieron servicios de emergencia y personal especializado del Sistema de Transporte Colectivo Metro para realizar las maniobras correspondientes.
Hasta el momento se desconocen las causas que provocaron el descarrilamiento, por lo que se espera que se realice una revisión de la unidad y de las vías. Las autoridades trabajan para reincorporar el vagón a la vía y determinar si el incidente tendrá alguna repercusión en la operación de la Línea 3.
Líneas con alta afluencia
Las Líneas A y B registran afluencia alta; se envían unidades vacías a las estaciones de mayor demanda.
Línea A con retrasos tras revisión de un tren
"Se agiliza la circulación de los trenes en la Línea A, después de realizar el retiro de un tren para revisión", destaca la cuenta del Metro CDMX.
Comienza el servicio en el Metro CDMX
Inicia el servicio del Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México. esperamos una temperatura Máx. 22° C Mín. 12° C.Esperamos
¡Buenos días!, en estos momentos iniciamos el servicio. En la Ciudad de México esperamos una temperatura Máx. 22° C Mín. 12° C. pic.twitter.com/keyjUrlkWk— MetroCDMX (@MetroCDMX) August 14, 2026