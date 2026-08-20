Las ciudades que podrían terminar juntas por el movimiento de la falla de San Andrés

Hay una idea que parece sacada de una película: que algún día Los Ángeles y San Francisco podrían quedar uno junto al otro, lo curioso es que no se trata de una predicción para los próximos años ni de que California vaya a partirse de repente, detrás de esta posibilidad está uno de los movimientos geológicos más impresionantes del planeta: la actividad de la falla de San Andrés.

Las placas tectónicas se desplazan lentamente y, aunque ese movimiento resulta imperceptible para las personas en la vida cotidiana, durante millones de años puede cambiar por completo la posición de grandes regiones.

De acuerdo con la información del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), la tasa media de movimiento a través de la Zona de Falla de San Andrés durante los últimos tres millones de años ha sido de aproximadamente 56 milímetros al año, una velocidad comparable con el crecimiento de las uñas. Si ese ritmo continuara, los científicos proyectan que Los Ángeles y San Francisco estarían adyacentes en unos 15 millones de años.

¿Hasta dónde llega la falla de San Andrés?

¡Ojo a esto! La primera precisión importante es que la falla de San Andrés no es una sola grieta perfectamente continua; e n realidad, se trata de una zona integrada por numerosos segmentos.

En conjunto, el sistema de fallas de San Andrés supera los 1,300 kilómetros de longitud y en algunos puntos alcanza hasta 16 kilómetros de profundidad. El movimiento puede presentarse a lo largo de distintos segmentos de esta zona.

Es, además, una falla de transformación: las placas se desplazan lateralmente una respecto de la otra. No significa que California vaya a desprenderse y caer al océano, uno de los mitos más conocidos alrededor de esta falla. Esa idea es incorrecta.

¿Qué zonas atraviesa la falla de San Andrés?

La falla forma parte del límite entre la placa del Pacífico y la placa de Norteamérica y atraviesa buena parte de California.

Entre las comunidades que se encuentran directamente sobre la falla o muy cerca de ella están Desert Hot Springs, San Bernardino, Wrightwood, Palmdale, Gorman, Frazier Park, Daly City, Point Reyes Station y Bodega Bay, de acuerdo con la información incluida en el material de referencia.

También existen sitios donde el desplazamiento puede observarse en el paisaje. En lugares como Carrizo Plain, en el condado de San Luis Obispo, y Olema Trough, en el condado de Marin, la falla puede identificarse mediante escarpes y otras deformaciones del terreno.

¿Dónde está la falla de San Andrés?

La falla atraviesa California desde Cabo Mendocino hasta la frontera con México. Su recorrido divide geológicamente el estado y coloca a distintas ciudades y regiones sobre placas tectónicas diferentes.

Los Ángeles, San Diego y Big Sur se encuentran sobre la placa del Pacífico, mientras que San Francisco, Sacramento y Sierra Nevada están sobre la placa de Norteamérica. Un detalle que puede resultar sorprendente es que, pese a su fama por el terremoto de 1906, la falla de San Andrés no pasa directamente por la ciudad de San Francisco.

¿Por qué se llama falla de San Andrés?

El origen del nombre suele relacionarse con el lago San Andrés, pero los registros citados en el material ofrecen otra explicación.

El geólogo A.C. Lawson, quien dio nombre a la falla, habría tomado la referencia del Valle de San Andrés. Informes elaborados por Lawson en 1895 y 1908 apuntan a ese origen, aunque en aquel momento probablemente no se había comprendido que la estructura recorría prácticamente toda California.