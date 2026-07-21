Las ciudades que abarca la falla sísmica en México que está conectada a la de San Andrés y que ya causó un terremoto de magnitud 7

Aunque la falla sísmica de San Andrés es una de las más conocidas de todo el mundo, pocos saben de la existencia de una conexión con México. A este brazo de la Falla de San Andrés, ubicado en México, se le llama Falla Imperial, fractura que cruza por Baja California.

¿Qué es la Falla Imperial, cómo se conecta con la de San Andrés y cuál ha sido el temblor más fuerte que provocó?

¿Qué ciudades abarca la Falla Imperial?

La Falla Imperial tiene una extensión, aproximadamente, de 75 kilómetros. Ocupa 16 kilómetros del volcán Cerro Prieto, al este, y recorre todo el Valle de Mexicali.

Pasa a menos de 12 kilómetros del Centro Cívico de la capital de Baja California y a menos de 5 kilómetros de toda la ciudad y barrios de la zona, cruzando directamente sobre ejidos como Tamaulipas y Saltillo, hasta conectar con el Condado Imperial y Brawley en California.

La conexión con la Falla de San Andrés

Estas gritas no trabajan del todo solas. La Falla Imperial forma parte de la misma estructura geológica que compone el sistema de San Andrés en el norte del continente americano.

Junto a otras fallas como la del Cerro Prieto y Laguna Salada-Cucapá, comparte la misma orientación del terreno y un altísimo nivel de actividad sísmica, lo que convierte a esta franja fronteriza en una de las zonas más inestables del país.

El terremoto de magnitud 7 que partió la tierra

El 18 de mayo de 1940, la Falla Imperial se sacudió con fuerza y provocó un terremoto que quedó muy cerca de la magnitud 7.0.

El movimiento fue tan intenso que provocó una ruptura visible en la superficie de 60 kilómetros de largo.

En la frontera entre México y Estados Unidos, la tierra se movió lateralmente hasta 6 metros, rompiendo vías del ferrocarril y destruyendo los canales de riego que surtían de agua a los campos de cultivo.

El Servicio Sismológico Nacional reportó siete sismos en el estado de Chiapas durante la madrugada de este martes.



El de mayor magnitud fue de 4.6, mientras que el menor fue de 4.0https://t.co/ITptFoPQ66 pic.twitter.com/49FjG0u93J — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 21, 2026

El día que un ejido en Mexicali se partió en dos

Los efectos del sismo de 1940 marcaron a los habitantes que lo padecieron. En el Ejido Tamaulipas, la grieta cruzó por el centro del pueblo, dejándolo partido a la mitad.

Hileras de árboles, cercas de terrenos y caminos se movieron hasta 4 metros de su posición, además de crear desniveles en el suelo de casi 2 metros de altura.

Daños de la Falla Imperial

A lo largo de los años, la falla ha vuelto a sacudir la tierra con con temblores de magnitud arriba de 5.0 y 6.0, como los que pasaron en 1979, 1980 y 1987.