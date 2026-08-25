Las empresas de Ricardo Salinas Pliego son de las que más pagan impuestos en México

Las empresas de Ricardo Salinas Pliego sí cumplen con sus obligaciones fiscales y durante los últimos 21 años han pagado más de 319 mil millones de pesos en impuestos.

A través de un posicionamiento, Grupo Salinas sostuvo que su actividad empresarial mantiene como uno de sus objetivos generar valor para México, impulsar la actividad económica y crear oportunidades para las familias que forman parte del grupo.

La empresa también señaló que nada desviará a sus compañías de ese propósito.

¿Cuánto han pagado en impuestos las empresas de Ricardo Salinas Pliego?

De acuerdo con la información difundida por Grupo Salinas, sus empresas han entregado más de 319 mil millones de pesos en impuestos durante los últimos 21 años.

En 21 años las empresas de Ricardo B. Salinas han pagado 319 mmdp en impuestos. |Grupo Salinas

El grupo empresarial afirma que se trata de miles de millones de pesos pagados al fisco y rechaza las versiones que señalan lo contrario.

“Las empresas de Ricardo Salinas Pliego sí pagan sus impuestos. Quien te diga lo contrario, te está mintiendo”, señala el posicionamiento.

TV Azteca liquidó totalmente su adeudo

En el caso de TV Azteca, Grupo Salinas asegura que el adeudo señalado quedó 100 por ciento cubierto.

La empresa puso a disposición cinco recibos correspondientes a los pagos realizados para la liquidación total del adeudo, como parte de su argumento para demostrar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

Grupo Elektra reporta pagos conforme a calendario

Respecto a Grupo Elektra, la compañía asegura encontrarse al corriente con los pagos y señala que estos se han realizado de acuerdo con el calendario comprometido.

El grupo también indica que los recibos de dichos pagos pueden ser consultados como parte de la información que respalda su postura.

En 2026, el grupo empresarial de Ricardo Salinas Pliego será de los que más impuestos pague, con una cifra de más de 30 mil millones de pesos hasta el mes de julio.

Además, señaló que el monto será mayor al cierre del año al incorporar los impuestos ordinarios aún por determinar y los impuestos por litigios fiscales comprometidos.

En lo que va del año las empresas de Ricardo B. Salinas han pagado 30mmdp.|Grupo Salinas

¿Qué dice Grupo Salinas sobre sus empresas y los impuestos?

El conglomerado empresarial destaca que más de 200 mil familias forman parte de las compañías que integran Grupo Salinas.

Bajo la visión de su presidente fundador, Ricardo Salinas Pliego, el grupo afirma que su propósito es crear valor para México, atender a sus clientes, impulsar la economía y generar oportunidades laborales.

Con este posicionamiento, las empresas del grupo buscan dejar claro que sí realizan pagos millonarios de impuestos y que, según su propia información, continuarán cumpliendo con sus compromisos fiscales.