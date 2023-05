Mis amigos periodistas en México me preguntan todos los días, qué reacciones hay en Washington a los anticipos de guerra y de invasión de Estados Unidos a nuestro país. Cuando les digo que no hay reacciones, me lo vuelven a preguntar, como para estar seguros de que oí lo que me preguntaron. Yo respondo:

— Washington no funciona así.

Los funcionarios estadounidenses cuando toman en serio la relación con un país siempre dicen en privado que “se avanza y se gana más a favor del entendimiento mutuo, teniendo discusiones francas en privado, que levantando y sacudiendo los dedos en público”.

Las declaraciones dramáticas pasan desapercibidas porque el mercado multimillonario de las drogas no es algo ajeno a la relación con México y con Latinoamérica. Es una llaga abierta que lleva mucho sin sanar; a veces sangra más, a veces menos. Cuando se hace un balance siempre se obtienen marcas altas por esfuerzo para controlarlo, pero es fácil reprobar en resultados.

Sin embargo, lo nuevo que hay de todas las recriminaciones mexicanas y americanas sobre el fentanilo, es que por primera vez en Estados Unidos se está hablando de cómo el enorme mercado de armas y drogas ha corrompido a algunos funcionarios en el país vecino. Y aunque esto se da en mucho menor medida que en México y otros países, el que se discuta abiertamente hoy ya es ganancia.

Los estadounidenses se quejan de falta de cooperación, los mexicanos se quejan de que, a su esfuerzo contra los cárteles y los criminales en México no se les da ningún grado de respeto cuando en Estados Unidos se dice que la cooperación es nula.

Pero lo que sigue siendo un reclamo muy serio, es el que las agencias estadounidenses dicen saber en dónde están los narcos más peligrosos, pero todo el poder de persuasión no mueve a que en México se haga nada contra ellos. Eso resulta en un desperdicio de todos los recursos de operación. Es información muy valiosa de inteligencia, que termina en esfuerzo y trabajo tirados al bote de la basura.

Estados Unidos a diferencia de México, no habla siempre con una sola voz

Los funcionarios mexicanos entienden, y saben, que el Congreso en Washington tiene una influencia y sobre todo una injerencia enorme en muchas de las acciones de las administraciones federales en este país.

Anadolu Agency/Anadolu Agency 1245860055

Aun así, quien conduce las relaciones exteriores es el presidente.

Lo que ocurre siempre es que cuando las corporaciones policiacas estadounidenses, no encuentran formas directas de llegar al oído presidencial, para quejarse de falta de apoyo a sus acciones presionan a su favor, acercándose al congreso. Ahí existen 535 voces independientes. Cien en el senado, el resto en la Cámara de Representantes en donde pontificar es un asunto de rutina, y eso provoca que como resultado de esa presión policiaca, salgan amenazas muy hirientes e insultos muy directos, que en el exterior se confunden, con la voz oficial de Estados Unidos.

Hablar de invasiones armadas a México es una realidad tan remota como el decir que pronto habrá viajes de fin de semana a Marte.

La realidad es que, para Washington, la sociedad con México es muy importante. Los que realmente saben de la crisis migratoria que existe en el continente hablan de que solo con lacooperación de México ese problema se puede manejar.México, no es solamente el mayor socio en intercambio comercial con EE. UU. sino que es también su principal destino turístico y además es el país que tiene a la comunidad estadounidense más extensa de expatriados, que están viviendo su jubilación en nuestro país.

Los programas políticos del domingo analizan los temas más importantes y tienen a las figuras políticas nacionales más importantes de EEUU. A pesar de los obvios reclamos desde México, estos programas siguen ignorando el tema. Este silencio, no es positivo no son buenas noticias! pic.twitter.com/HbN3VXk6gY — Armando Guzman (@Armandoreporta) April 23, 2023

La posibilidad de que un presidente de Estados Unidos ordene acciones militares en México es extremadamente remota. El Consejo Nacional de Seguridad tiene meses respondiendo, “No estamos considerando acciones militares en territorio mexicano”.

Recuerde por favor-- El Consejo Nacional de Seguridad si es parte de la presidencia de Estados Unidos-- lo que ahí se declara es como si lo dijera el presidente mismo.

Recuerde también, que las otras voces en el Congreso solo representan, los intereses políticos individuales y locales de los congresistas.

Los “Indictments” (cargos criminales) arrojan más luz

Hoy, una semana después de que Estados Unidos informó haber infiltrado a los carteles mexicanos, las acusaciones judiciales, los llamados “indictments”, incluyen detalles que nos dan una visión mucho más clara del alcance criminal de estas organizaciones. También nos muestran su verdadera expansión multinacional.

Yo le apuesto a usted, que la mayoría del pueblo mexicano ignora el enorme tamaño y el enorme alcance de estas organizaciones.

De los arrestos que Estados Unidos ejecutó esta semana de los socios y operadores de los carteles, salió muchísima nueva información, que hoy está siendo usada en las peticiones de extradición que siguen avanzando en los varios países en donde estos criminales fueron arrestados.

Iván Archivaldo Guzmán: DEA ofrece 10 mdd por captura del hijo de ‘El Chapo’

Fue en base a los arrestos de que le informo, que el pasado sábado se amplió la lista negra de criminales y socios de los carteles. La DEA incluyó entre los narcotraficantes más buscados a Iván Archivaldo Guzmán.

DEA

El gobierno de Estados Unidos, ese mismo día anunció una recompensa de 10 millones de dólares por la captura de Iván, y con esto lo puso al mismo nivel de su hermano mayor, Jesús Alfredo Guzmán.

El Departamento de Justicia en Washington, publicó también la semana pasada los cuatro nombres de los cuatro hijos del Chapo Guzmán: además dio a conocer una lista que incluye a los diez delincuentes mexicanos del narcotráfico más buscados en el planeta. A los Chapitos, los culpa directamente de ser los principales narcotraficantes causantes de la crisis de fentanilo en Estados Unidos.

La acusación del Departamento de Justicia contiene seis cargos contra Los Chapitos, a quienes describe junto con otros 24 miembros del cártel de Sinaloa como los líderes de esta organización criminal.

El menor de los hermanos, Ovidio Guzmán López, conocido como “El Ratón”, fue arrestado el año pasado, y actualmente está bajo custodia del poder judicial mexicano en espera de extradición a Estados Unidos.

No hay ninguna duda de que esta situación complicó la relación diplomática entre México y Estados Unidos. Pero, este nudo sigue siendo muy fácil de desatar, si hay disposición de las autoridades mexicanas a cooperar en la entrega de estos criminales.

En Washington se habla abiertamente de que la cooperación mexicana ha estado ya marcada por varios años con un paso para adelante-- seguido de otro paso para atrás.

El presidente López Obrador de México, tiene toda la razón cuando dice que los discursos de intervenciones militares en México están directamente relacionados con las próximas elecciones en Estados Unidos. Tiene razón también, cuando afirma que esto ya complicó todo el asunto. Y eso es muy importante recordarlo cuando el presidente en México hace arengas de guerra.

“Ojo” esta semana, se espera que el presidente Joe Biden anuncie finalmente su intención de buscar su reelección presidencial para el 2024. Esta vez, habrá un asunto totalmente nuevo en la campaña presidencial de Estados Unidos: Una enorme crisis con cien mil muertos que la DEA dice fueron causados por los carteles mexicanos.

Porque Joe Biden, no podrá llegar a noviembre del año próximo sin mostrar que los culpables de estas muertes están siendo castigados por la justicia estadounidense. El precio que Biden necesitará pagar por la presidencia deberá incluir a los principales causantes de esta crisis en las cárceles de Estados Unidos.

No advertir hoy esta realidad, es tan grave y torpe como correr con los ojos cerrados.

Por eso, lo que está pasando con la crisis del fentanilo mexicano, está alterando gravemente la relación entre los dos países. Y es por eso también, que lo que hoy ocurre con esa relación… no es normal.