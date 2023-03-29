Blinken reconoce que México y EU trabajan juntos para combatir la venta ilegal de fentanilo

Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, compartió un mensaje en el que reconoció que la venta de opiodes es un problema de salud pública en el país, por lo que reconoció que trabaja en cooperación con México para frenar la fabricación y venta ilegal del fentanilo.

Aseguró que México y Estados Unidos actualizaron su asociación para forjar un enfoque integral, ágil y efectivo para las drogas sintéticas como el fentanilo.

Durante su participación en la Conferencia de Drogas Sintéticas en Estados Unidos y México, agradeció al embajador Ken Salazar, el subsecretario Todd Robinson y el canciller mexicano Marcelo Ebrard, por su liderazgo en “esta prioridad crítica”.

Fentanyl poses a grave risk to us all. The United States and Mexico are updating our long-standing partnership to forge a comprehensive, agile, and effective approach to synthetic drugs like fentanyl. pic.twitter.com/UtjdVtJTJb — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 29, 2023

Blinken explicó que se reunieron para discutir uno de los desafíos más importantes para ambos países: las drogas sintéticas ilícitas, principalmente el fentanilo, una sustancia ilegal que ha provocado la muerte de más 100 mil estadounidenses, debido al fácil acceso que tienen en ese país.

Añadió que las drogas sintéticas como el fentanilo son una amenaza que viven alrededor del mundo, incluido México, por lo que el Presidente Biden se comprometió a “poner fin a esta epidemia mortal”.

No obstante reconoció que es un problema que involucra a varios países y un gobierno solo no puede frenar la propagación ni la venta de las drogas ilícitas, por lo que Estados Unidos trabaja con otros gobiernos como el de México.

“México es uno de nuestros socios cercanos en esta pelea”, aseguró Antony Blinken en su mensaje compartido a través de su cuenta de Twitter.

Fentanilo, la droga en el botiquín de EU que está matando a los adolescentes

Estados Unidos aprueba antídoto contra la sobredosis de fentanilo

Más temprano, la FDA de Estados Unidos aprobó la venta de Narcan sin receta médica como antídoto contra la sobredosis de opioides como el fentanilo que ha provocado miles de muertes en jóvenes estadounidenses.

La aprobación para el uso de venta libre del aerosol nasal a base de naloxona ayudará a alinear la postura del gobierno federal con la de los estados que cuentan con disposiciones para ofrecer el medicamento sin receta en las farmacias.

La naloxona revierte o bloquea rápidamente los efectos de los opioides, restaurando la respiración normal, especialmente cuando se administra a los pocos minutos de los primeros signos de una sobredosis.

