Joe Biden, presidente de Estados Unidos, se presentará por la reelección en 2024: NBC

Joe Biden, presidente número 46 de Estados Unidos, ha señalado que planea presentarse a la reelección en 2024, pero que aún no está preparado para anunciarlo de una manera oficial.

En una entrevista con el programa "Today" de la NBC, ocurrida justo antes de un acto por la Pascua en la Casa Blanca, Joseph Robinette Biden Jr., mejor conocido como Joe Biden, dijo que: "Planeo presentarme (...) pero no estamos preparados para anunciarlo todavía".

Joe Biden, quien es un abogado y político estadunidense, ha dicho que tiene intención de ser el candidato demócrata en 2024, pero no ha hecho un anuncio formal. Cabe señalar que tanto Biden como la vicepresidenta Kamala Harris, han señalado que se presentarán juntos.

Los principales asesores de la Casa Blanca se encuentran listos para tomar las decisiones finales acerca del lanzamiento de la campaña de reelección de Joe Biden, informó NBC News, que citó a varias fuentes no identificadas.

"La parte de la decisión ya está tomada, pero a él le molesta la presión de tener que anunciar lo que ya ha decidido", reportó a la NBC una fuente conocedora acerca del asunto.

NEW: Joe Biden tells NBC’s @alroker he plans on running for re-election in 2024 but is not ready to announce yet pic.twitter.com/jKMMFddNjc — TV News Now (@TVNewsNow) April 10, 2023

¿Cuántas veces se puede reelegir en Estados Unidos?

La duración del mandato del presidente y del vicepresidente de los Estados Unidos es de cuatro años. En un principio, la Constitución de Estados Unidos no fijaba un límite en el número de mandatos, pero pocos presidentes se presentaron a una tercera reelección.

La reelección en Estados Unidos funciona de la siguiente manera: Algunos países limitan la reelección presidencial en cantidad de veces. Por ejemplo, en Estados Unidos sí se permite la reelección presidencial inmediata; ahora bien, la Enmienda 22 de la Constitución permite ser electo presidente solo dos veces, ya sean consecutivas o no.

Joe Biden se postulará para un segundo mandato, pero las posibilidades de ganar al actual presidente son mínimas, según #CNN.



Es decir que el que sigue es el psicópata del Trump. pic.twitter.com/DPZCNJ8FSQ — Rolando El Vándalo (@VandaloRolando) April 10, 2023

¿Qué es lo más importante que ha hecho Joe Biden en su carrera?

Joe Biden fue miembro principal y posteriormente presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos. Se opuso a la Guerra del Golfo en el año de 1991, pero apoyó la expansión de la alianza de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en Europa del Este, además de su intervención en las Guerras Yugoslavas de la década de 1990.