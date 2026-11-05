Los apicultores de Guanajuato denuncian que en los últimos cuatro meses ha ocurrido un ecocidio, en el cual cientos de miles de abejas han muerto a causa de envenenamiento.

Dónde ocurrió el envenenamiento masivo de colmenas en Guanajuato

Los especialistas refieren que han ocurrido al menos seis ataques en León, en los límites de Santa Ana y Arciniega y en el Jagüey, en San Felipe, de acuerdo con Eduardo Ortiz Ceja, presidente de la Asociación Ganadera especializada en Abejas.

El también apicultor refirió que él tenía 100 colmenas en la zona de Santa Ana “y me las envenenaron”. Añadió que alguien les debió arrojar algún líquido, ya que no hay rastros de polvo, y sólo detectó un color “a químicos”.

Afirmó que denunció el hecho ante el Ministerio Público y destacó que dos meses y medio después a otro compañero le envenenaron otras 100 colmenas y un mes y medio después ocurrió otro envenenamiento en el Jagüey. Destacó que en un solo apiario rumbo a Santa Ana hubo una afectación a 115 cajones de abejas.

Pérdidas económicas y riesgo ambiental por la muerte de abejas

Cada grupo de 100 colmenas representa un daño económico de 400 mil pesos, pero el apicultor replicó que el daño puede ser mayor, al poner en riesgo la polinización de cultivos y flora silvestre.

“Todo mundo dice ‘¿por qué siguen ahí si no es negocio?’. Porque la verdad, esto, para nosotros, más que un hobby, es una pasión. Las abejas las vemos como parte de la familia”, afirmó Eduardo Ortiz.

Apicultores interponen denuncias ante la SADER y el Ministerio Público

Además de presentar las denuncias ante el Ministerio Público, los apicultores también denunciaron lo sucedido ante la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.