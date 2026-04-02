Cultura, sabor e historia: así se vive Guanajuato durante las vacaciones Semana Santa

¿No sabes a dónde ir este Viernes Santo? Guanajuato es una de las mejores opciones para visitar durante Semana Santa, tanto para turistas nacionales y extranjeros.

La ciudad de Guanajuato desborda historia. Aunque existe desde 1531, realmente se fundó en 1570, y es considerado patrimonio de la humanidad desde hace 38 años.

Guanajuato: un lugar lleno de historia y tradición

Guanajuato es una ciudad que se fundó por la fiebre de las minas de plata en el siglo XVI y hoy es Patrimonio Cultural de la Humanidad por su arquitectura colonial, túneles, además del papel clave en la Independencia de México

“Se fundó por españoles. En aquella época fue una pequeña comunidad, ya con el tiempo llegó a tomar el título de villa y con el tiempo en 1741 el título de ciudad” narró Agustín Barrón Arredondo, guía de turistas.

Además de escenarios emblemáticos, llenos de historia que enriquecen su cultura, también se vive el ambiente colonial y los sabores de su comida.

“Es muy tradicional. Tenemos el monumento al Pípila, la Alhóndiga de Granaditas y, por supuesto, el famoso Callejón del Beso.” comentó Alicia Valtierra, habitante de la capital.

🏛️✨ Calles empedradas, túneles subterráneos y joyas como el Callejón del Beso, el Monumento al Pípila y la Alhóndiga de Granaditas convierten a #Guanajuato en un destino único.



🎭 Su ambiente colonial, su cultura vibrante y su gastronomía hacen que cada turista se sienta… pic.twitter.com/RkeRm5jG1K — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 3, 2026

Guanajuato, el destino que enamora a primera vista

Gracias a su gastronomía, al calor de su gente y a su atractivo colonial, Guanajuato sigue consolidándose como uno de los lugares favoritos para el turismo dentro del país y fuera de él.

“Me ha gustado mucho la infraestructura, realmente esto no se encuentra en todos lados como que calles tan cerradas… realmente lo disfruto mucho…la gente es cálida, la comida rica” narró Diego Pava, turista colombiano.

La capital del estado se vuelve una opción asequible y atractiva para aquellos que desean vivir una experiencia singular, ya que está situada a pocas horas de la Ciudad de México (CDMX) y cerca de 4 horas desde Guadalajara.

Un destino lleno de actividades y escapadas

Guanajuato ofrece a los turistas callejones representativos, museos, gastronomía típica, áreas históricas y paseos por túneles que fascinan.

Además, su cercanía con sedes importantes de eventos nacionales e internacionales la convierte en un punto estratégico para quienes buscan disfrutar de múltiples actividades en poco tiempo.

Ya sea para una escapada de fin de semana o para vacaciones más largas, Guanajuato sigue destacando como uno de los destinos más completos, accesibles y encantadores del país.