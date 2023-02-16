Latinoamérica está en alerta por casos de gripe aviar

Van en aumento los países en Latinoamérica que confirmaron casos de gripe aviar, lo que encendió las alarmas en la región por el avance de la enfermedad, de acuerdo con la Organización Mundial de Sanidad Animal.

La gripe aviar es una enfermedad que no tiene cura ni tratamiento, y es causante de alta mortalidad en aves silvestres y domésticas como patos, gallinas, pollos, pavos, entre otros.

La propagación del virus, altamente contagioso, es una preocupación para los gobiernos y la industria avícola, ya que interrumpe el suministro, aumenta los precios de los alimentos y presenta un riesgo de transmisión a los humanos.

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La Organización Panamericana de la Salud indicó que en al menos 10 países de Latinoamérica se habían reportado casos, por lo que recomendó fortalecer la vigilancia de la enfermedad respiratoria en las poblaciones animal y humana.

¿Dónde hay gripe aviar en Latinoamérica?

Guatemala enfrenta un brote de gripe aviar “H5N1” en aves silvestres, la cual fue detectada en 11 pelícanos pardos. Otros casos se reportaron en un patio trasero que tenia 202 aves para consumo doméstico.

Sin embargo, no es la única nación de América Latina que presenta este problema de salud, ya en otras partes de la región se encontraron brotes de gripe aviar en aves de corral. Los principales países donde se han detectado son: Colombia, Venezuela, Argentina, Uruguay, México, Cuba, Perú, Bolivia, Brasil y Ecuador.

En las últimas semanas en Perú, murieron 585 lobos marinos infectados, por lo que las autoridades del país andino anunciaron un protocolo de vigilancia.

Las especies de aves más afectadas son piqueros, pelícanos y guanayes, seguido de zarcillos, gaviotas dominicanas, gaviotas peruanas y gaviotas grises, divulgó el Sernanp.

Bolivia también reportó casos de gripe aviar en dos granjas, por lo que se tomaron acciones para evitar la propagación y se sacrificaron pollos, además entraron en cuarentena las personas que tuvieron contacto con los animales.

Argentina y Uruguay declararon emergencia sanitaria tras detectar los primeros casos el miércoles. En Ecuador, se reportó el primer caso en una niña de nueve años contagiada con gripe aviar.