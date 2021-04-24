Lava del volcán Pacaya podría sepultar a localidad de Guatemala

Habitantes de Patrocinio y San José el Rodeo, dos localidades de Guatemala, se encuentran bajo una inminente amenaza debido a que el volcán Pacaya ha producido un río de lava que de seguir avanzando alcanzaría las casas de los pobladores en los próximos días, informaron medios internacionales.

El Pacaya es uno de los volcanes guatemaltecos más activos, tiene dos mil 552 metros de altura y las localidades aledañas (en las que habitan aproximadamente 21 comunidades), viven principalmente del turismo que la misma montaña volcánica atrae.

No obstante, desde hace unos días, se ha formado un río de lava que ya se encuentra a 400 metros de la localidad El Patrocinio y a dos cuadras y media de las primeras casas de San José el Rodeo.

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Este fenómeno comenzó cuando en febrero, el volcán inició a supurar lava debido a una grieta que se formó en su falda; lo cual también ha generado grandes columnas de humo que emanan desde su cráter.

Pacaya, uno de los tres volcanes activos de Guatemala

De llegar a las localidades, cerca de 500 familias podrían resultar afectadas, por lo que vecinos ya se organizan para pedir ayuda a las autoridades; así como a organizaciones internacionales que puedan apoyarlos a evacuar la zona.

Al respecto, la Coordinadora Nacional de Reducción de Desastres de Guatemala se encuentra monitoreando el avance de la lava e informó que en caso de ser necesario, evacuarán la zona para evitar una tragedia.

La Secretaría Ejecutiva de la CONRED, a través de la Unidad de Prevención de Volcanes, el Equipo de Respuesta Inmediata y Equipos de Intervención Estratégica, mantienen la vigilancia y monitoreo a los flujos de lava que al momento no presentan avance. 1/2 pic.twitter.com/P5WqoYTPNX — CONRED (@ConredGuatemala) April 23, 2021

Asimismo, autoridades guatemaltecas emitieron una alerta cuando el río de lava comenzó a avanzar, a fin de evacuar a los turistas que se encontraban en el lugar.

El río de lava del volcán Pacaya ya alcanza casi los cuatro kilómetros de longitud; es uno de los tres volcanes activos de Guatemala, los otros dos son el Fuego y el Santiaguito. No obstante, este país de centroamérica posee 32 volcanes en su territorio.

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