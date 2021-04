EUA recomienda a embarazadas recibir vacuna contra Covid-19

Rochelle Walensky, directora de los Centros para la Prevención y Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, recomendó a las embarazadas que acudan a vacunarse contra Covid-19.

Esto se dio a conocer luego de realizar un estudio en embarazadas, donde no se observó peligro ni para las mujeres ni para el feto.

La directora de los CDC también dijo que durante los experimentos “no se observaron problemas de seguridad”.

Te puede interesar: EUA promete reducir sus emisiones de CO2 hasta 52% para 2030

“Sabemos que es una decisión personal profunda y animo a la gente a hablar con sus médicos y sus proveedores de atención primaria para decidir qué es lo mejor para ellas y para sus bebés”, dijo Rochelle Walensky.

Hace unos días, se publicó un estudio realizado por los expertos de los CDC en la revista The New England Journal of Medicine, con los resultados preliminares de la investigación en embarazadas inmunizadas con las vacunas desarrolladas con tecnología de ARN mensajero.

Entre este tipo de vacunas se encuentran las dosis de Pfizer/ BioNTech y Moderna que están autorizadas en Estados Unidos.

Embarazadas se negaron a participar en ensayos clínicos para las vacunas

La investigación se llevó a cabo porque en los ensayos clínicos de las dosis contra Covid-19 no hubo entre los voluntarios mujeres embarazadas.

Sin embargo, los CDC pudieron llevar a cabo su investigación al tomar información en distintas bases de datos para cruzarlas.

Te puede interesar: Amor sin fronteras: abuelito canta ‘Las Mañanitas’ a nieto desde EUA

Una de ellas fue V-safe, un sistema de los CDC que vigila la seguridad de las vacunas y que emplea una aplicación en el móvil, donde los participantes responden preguntas sobre su salud o los posibles efectos secundarios luego de recibir la vacuna contra Covid-19.

Así fue como los científicos de los CDC pudieron comprobar datos de más de 35 mil personas que fueron inmunizadas durante o antes del embarazo.