Un total de 32 personas fueron detenidas tras la realización de 38 operativos simultáneos en distintos puntos del Estado de México, como parte de una estrategia de seguridad para combatir delitos como la extorsión, los homicidios y otras actividades delictivas. Así lo informó Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Entre los detenidos destacan presuntos líderes de organizaciones criminales relacionadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), así como dos policías municipales de Nezahualcóyotl, quienes también fueron capturados durante las acciones coordinadas.

De acuerdo con la información compartida por Harfuch, los operativos se llevaron a cabo por instrucciones del gobierno de México y con el apoyo de la administración estatal encabezada por Delfina Gómez.

¿Quiénes son los presuntos líderes criminales detenidos en Edomex?

Entre las 32 personas capturadas se encuentran tres hombres identificados por sus alias: “Miky Juárez”, “El Gigan” y “El Pollo”, señalados como presuntos líderes de grupos delictivos vinculados con diferentes actividades ilícitas.

Las autoridades identificaron a estos grupos por su probable participación en delitos como extorsión, delitos contra la salud y comercialización ilegal de gas LP.

Además, uno de los principales objetivos fue la organización conocida como “Los Gigan”, presuntamente relacionada con el CJNG.

Por instrucciones de la Presidenta @Claudiashein y con el apoyo de la gobernadora @delfinagomeza, se realizaron 38 operaciones simultáneas en el Estado de México para combatir la extorsión, los homicidios y otros delitos violentos, con un saldo de 32 personas detenidas.… pic.twitter.com/EYEJ857gqF — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) November 5, 2026

Aseguran armas y 178 mil litros de gas LP

Como resultado de los 38 operativos simultáneos, las autoridades también lograron el aseguramiento de diversos objetos y recursos presuntamente utilizados para actividades criminales.

Entre lo decomisado se encuentran:

Armas de fuego.

Diversas cantidades de narcóticos.

Vehículos.

Aproximadamente 178 mil litros de gas LP.

García Harfuch aseguró que las acciones de seguridad continuarán enfocadas en debilitar las estructuras de las organizaciones criminales, sus recursos económicos y las posibles redes de protección que les permiten operar.

Además, advirtió que ningún cargo público ni fachada sindical debe utilizarse como protección para cometer delitos.