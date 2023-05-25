Recuperar Categoría 1 en aviación está en manos del gobierno

A dos años de que México perdió la Categoría 1 en materia de Aviación las reformas a la Ley de Aeropuertos y a Ley de Aviación Civil, aprobadas por las cámaras de Diputados y Senadores fueron públicas el pasado 4 de mayo en el Diario Oficial de la Federación por el Ejecutivo Federal, pero aún no se sabe nada de los avances para concretar una nueva auditoría con la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA).

Para recuperar Categoría 1, las reformas establecen nuevas facultades a la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) para autorizar, regular, vigilar, supervisar y certificar las actividades relativas a la aviación civil.

Se ha solventado el 75% de las observaciones hechas por la FAA: SICT

El titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) había anunciado en abril pasado que una vez aprobadas y publicadas esas reformas se programaría para el 15 de mayo una auditoria con la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos y para junio estar en condiciones de recuperar la categoría 1.

A decir de las autoridades hasta mediados de abril se habian solventado el 75% de las observaciones hechas por la FAA y el 25% restante se cumplirá con las reformas.

La degradación aérea de México ha cerrado la imposibilidad de que las aerolíneas mexicanas puedan utilizar 80 aviones nuevos en el mercado entre México y estados Unidos y la apertura de nuevas rutas.

AMLO asegura que se cumple con todo para que regrese la categoría 1 de aviación

En la conferencia mañanera de este jueves 25 de mayo, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reiteró que México cumple con todo para que se regrese a la Categoría 1 de aviación, destacó que no hay robo de maletas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) desde que la Marina se encarga de la seguridad.

"Se cumple con todos los requisitos, pero sobre todo los aeropuertos ahora están en manos de gente que cuida a los pasajeros, que cuida que no se roben las maletas, podemos informarles que practicamente no hay robo de maletas en el aeropuerto de la ciudad que está cargo de la Secretaría Marina, desde luego decomiso de droga, orden, y se ha cumplido con todo para que regrese el aeropuerto a categoría 1".