“Les dije que salieran corriendo y no pude salir yo": Dos hombres sobreviven 9 días tras inundación en Nepal | VIDEO

Se llaman Sanjay Sah y Kabir Maharjan, son los dos hombres que rescataron con vida después de nueve días de la tragedia en Nepal; ellos se encontraban en un túnel de la central hidroeléctrica Upper Trishuli 3A.

El ejército nepalí trabajó durante varias horas para sacarlos con vida y en cuanto estuvieron en el exterior, los trasladaron de inmediato a un hospital en Katmandú, la capital de ese país.

“Nuestras tropas se han desplegado en los siete túneles de la zona. También hemos desplegado tropas terrestres en 19 localidades de los distritos de Rasuwa y Nuwakot”, explicó el coronel Jhabindra Bahadur Resmi.

Por su parte, Sanjay Sah, rescatado con vida, comentó que trabajaba como operador en la sala de control de la central hidroeléctrica y normalmente solo había seis personas, pero el día de la inundación, había entre 40 y 45 empleados.

“Les dije a todos que había habido un accidente y que se había producido un gran desastre en la presa, les dije que salieran corriendo, al hacerlo, perdí tiempo y, al final, no pude salir yo mismo, quedé atrapado dentro”, dijo Sah.

La Autoridad Nacional de Gestión y Reducción del Riesgo de Desastres confirmó que el número de fallecidos es superior a mil 200 personas y hay más de cinco mil desaparecidos.

