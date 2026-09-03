“Me siento triste": Hacen rituales para despedir a desaparecidos tras inundación en Nepal

La inundación después de la avalancha de glaciares en Nepal que ha dejado alrededor de mil muertos y más de 4 mil 200 desaparecidos, deja una estela de daños no solo materiales, sino también sentimentales. Algunos familiares de personas desaparecidas consideran que, a más de 10 días de la catástrofe, ya no encontrarán los cuerpos de sus seres queridos.

Rituales hindúes para despedir a los desaparecidos en Nepal

Es por ello que, en busca de paz, algunas familias se acogen a rituales hinduistas. De acuerdo con estas tradiciones, si el cuerpo de un desaparecido no aparece entre uno y ocho días, los familiares lo discuten entre ellos, elaboran una figura de paja y la incineran.

Posteriormente, conservan las cenizas hasta el décimo tercer día y continúan con los ritos religiosos reservados para los fallecidos, explicó Tapindra Prasad Timalsina, de 21 años, familiar de Sabin Timalsina, desaparecido tras las inundaciones en Nepal.

Rituales funerarios para desaparecidos en Nepal.|Reuters.

Testimonios de familiares tras la catástrofe por la avalancha

“Me siento triste. Me pesa mucho en el corazón. (...) Quince personas de la aldea de Sunkoshi están desaparecidas. Hasta ahora, no se ha encontrado ningún cuerpo. Las familias de las víctimas ya han comenzado a planificar los ritos religiosos”, afirmó Timalsina a la agencia de noticias Reuters.

Familiares de desaparecidos se despiden de sus seres queridos en Nepal.|Reuters.

Sabin Timalsina fue arrastrado por el agua debido a las inundaciones del 27 de agosto de 2026. Hasta la fecha, su cuerpo no ha sido encontrado.

Un sacerdote hindú entonó cánticos mientras los familiares vertían agua del río Bagmati de Katmandú sobre la efigie y colocaban la bandera de Nepal sobre ella. Los familiares lloraban antes de encender la pira.

Labores de identificación e incertidumbre en los hospitales

“Todos seguimos ansiosos. Ya no hay esperanza de que alguien haya sobrevivido, pero esperamos recuperar el cuerpo para poder realizar los ritos religiosos. No hay esperanza de supervivencia, pero creemos que podríamos recuperar el cuerpo, por eso hemos venido”, afirmó Rabindra Lamsal, de 28 años, quien tiene a 26 familiares desaparecidos en su pueblo y hasta ahora solo han recuperado cinco cuerpos.

Varias personas acuden al Hospital de la Policía de Nepal con el fin de brindar muestras de sangre que ayuden a identificar los cuerpos encontrados.

