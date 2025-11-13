Suprema Corte de Justicia de la Nación.

¡Qué grande les quedó la toga! Pobres títeres.

Si esos son ministros que hoy forman parte de una Corte que dejó de ser suprema y de una suprema que dejó de ser Corte. Suprema en derecho le da la calidad de máxima autoridad y Corte igual. Una Corte es un tribunal superior, una máxima autoridad, un tribunal superior sometido al poder de poderes, ese poder mafioso que primero controló al Ejecutivo, después se robó al Legislativo, y eso le permitió manipular al Judicial.

Corte espuria y matones del Poder Judicial

Le puso como etiqueta esa palabra que tanto disfrutan: espuria, Corte espuria.

Nueve pelafustanes sin trayectoria, sin independencia judicial, y algunos sin conocimientos constitucionales que llegaron a vestir la toga gracias al mayor fraude electoral que ha tenido este injusto México. Eso sí, con afinidad pública, personal, ideológica, tan oscura como Morena.

Títeres que hoy se prestan para ser los matones del poder judicial.

Claritos, se los digo: el tiro de gracia no lo dieron con nueve milímetros, lo dieron con nueve ministros, señoras y señores.

Esto no es solo contra un grupo empresarial, es contra un país.