Grupo Salinas asegura que se seguirá defendiendo ante instancias nacionales e internacionales tras solución de la SCJN

Grupo Salinas (GS) emitió un posicionamiento rechazando la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de este jueves. La empresa asegura que la Corte "asestó el golpe fulminante a la justicia y al Estado de Derecho" y que la resolución es abiertamente violatoria de nuestros derechos humanos fundamentales.

Hoy es un día negro para la justicia y el Estado de Derecho en México. La espuria @SCJN votó en contra de #GrupoSalinas, sin análisis jurídico alguno, por consigna y mandato del @GobiernoMX.



El precedente es grave y con implicaciones más allá de nuestros casos: la Corte ha…

Grupo Salinas acusa a corte de estar al servicio del Ejecutivo Federal

La empresa acusa a los ministros de obedecer "al pie de la letra las instrucciones dictadas por el Ejecutivo Federal" y de omitir deliberadamente el análisis del fondo jurídico, además de que acusó un evidente acoso político.

El posicionamiento de GS enumera las pruebas de la persecución política sistemática:



Más de doce años de procesos judiciales.

de procesos judiciales. 285 menciones en contra en las conferencias matutinas de López Obrador y Sheinbaum.

en las conferencias matutinas de López Obrador y Sheinbaum. Campañas millonarias de desprestigio, hostigamiento administrativo permanente y un violento linchamiento mediático contra su presidente fundador, Ricardo Benjamín Salinas Pliego.

GS señala que la Corte se confirma como una "oficina al servicio del poder político y no de la justicia". Además, critica que ni siquiera se abordó el "evidente sesgo dogmático y la dolosa falta de imparcialidad de ministras como Lenia Batres y María Estela Ríos".

*Información en desarrollo

