Restricciones de alcohol en CDMX: ¿Cuándo termina la Ley Seca para esta alcaldía?

El Gobierno de la Ciudad de México formalizó la aplicación de la Ley Seca en la demarcación territorial de Tlalpan con el objetivo de resguardar el orden público y la seguridad ciudadana durante festividades locales. De acuerdo con lo publicado en la Gaceta Oficial del pasado jueves 26 de agosto, la medida contempla la suspensión total en la venta y consumo de bebidas alcohólicas de todas las graduaciones en establecimientos mercantiles de diversos giros, incluyendo vinaterías, tiendas de abarrotes, supermercados, cantinas y salones de fiestas, así como en puestos instalados en la vía pública o ferias tradicionales.

¿Cuánto durará la Ley Seca en Tlalpan?

La restricción arrancó desde las 00:00 horas de este jueves 27 de agosto de 2026 y concluirá exactamente a las 24:00 horas del domingo 30 de agosto de 2026. La medida opera de manera exclusiva en los comercios situados dentro del perímetro de la colonia Tlalpan Centro. Cabe destacar que el acuerdo exime únicamente a los establecimientos de impacto vecinal y zonal cuyo giro principal sea la venta de alimentos preparados y cuenten con permiso para expendio al copeo, respetando estrictamente sus horarios de funcionamiento autorizados.

Consulta la Gaceta Oficial del 26 de Agosto de 2026



🔗 https://t.co/rNK7YpK6In pic.twitter.com/dzpX1iP5Or — ConsejeríaCDMX (@CDMXConsejeria) August 26, 2026

Las autoridades locales exhortan a la población consumidora y a los dueños de los establecimientos a tomar precauciones operativas para evitar contratiempos durante el fin de semana. El levantamiento de la prohibición permitirá la reanudación habitual de la venta de bebidas alcohólicas a partir del primer minuto del lunes 31 de agosto, momento en que los giros comerciales podrán operar bajo sus esquemas reglamentarios ordinarios.

