¡Toma precauciones! Activan Ley Seca en CDMX durante cuatro días; esto debes saber

Si tienes planes para este fin de semana en la CDMX, toma en cuenta que habrá Ley Seca en la alcaldía Tlalpan; la medida comenzará este jueves 27 de agosto y se mantendrá hasta el domingo 30 , por lo que la venta y consumo de alcohol estarán restringidos durante esos cuatro días; por lo que en caso de no seguir las reglas podrías recibir una fuerte sanción económica.

La restricción no será para toda la alcaldía Tlalpan; aplicará exclusivamente en establecimientos ubicados en la colonia Tlalpan Centro , donde quedará suspendida la venta y el consumo de bebidas alcohólicas durante el periodo establecido.

¿Dónde aplicará la Ley Seca en Tlalpan?

La disposición contempla distintos negocios que venden o permiten el consumo de alcohol; entre ellos se encuentran vinaterías, tiendas de abarrotes, supermercados, tiendas de autoservicio y departamentales con autorización para comercializar bebidas alcohólicas.

También están incluidos establecimientos como hoteles, clubes, cantinas, pulquerías, cervecerías, peñas, cabarets, centros nocturnos, discotecas y salones de fiestas, entre otros sitios donde se expendan o consuman estas bebidas.

La prohibición también alcanzará a los establecimientos temporales instalados con motivo de ferias, festividades y celebraciones tradicionales en la vía pública.

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¿Cuándo comienza y cuándo termina la Ley Seca?

Los negocios contemplados deberán suspender la venta de alcohol desde el jueves 27 de agosto a las 00:00 horas y podrán reanudar estas actividades una vez concluido el periodo señalado, el domingo 30 de agosto a las 24:00 horas .

Durante esos cuatro días también estará prohibida la venta y el consumo de bebidas alcohólicas en ferias, romerías, kermeses, tianguis, mercados y otros espacios donde se desarrollen actividades similares.

¿De cuánto son las multas por incumplir la Ley Seca?

Los establecimientos que no respeten la disposición pueden ser remitidos al Juzgado Cívico correspondiente y enfrentar sanciones conforme a las leyes vigentes en la Ciudad de México.

Las multas económicas contempladas para los negocios que incumplan pueden ir de 351 a 2 mil 500 veces la UMA, lo que representa aproximadamente entre 41 mil y 293 mil pesos.

Por ello, quienes tengan un negocio en Tlalpan Centro deberán tomar en cuenta las fechas y restricciones antes de vender o permitir el consumo de bebidas alcohólicas durante este periodo.