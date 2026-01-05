Liberan a los 14 periodistas detenidos en Venezuela; uno de ellos fue deportado

La tensión que se respiraba en los alrededores de la Asamblea Nacional de Venezuela bajó de intensidad cuando se confirmó que los 14 periodistas y trabajadores de medios detenidos este lunes finalmente recuperaron su libertad. Tras gestiones urgentes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) y la presión de agencias internacionales, los comunicadores pudieron abandonar el estado de retención.

Aunque la mayoría de los arrestos ocurrieron de manera simultánea en puntos como Altamira y el Palacio Federal Legislativo, los periodistas fueron soltados sin que se les presentaran cargos formales, permitiéndoles reencontrarse con sus equipos y familias.

#BalanceSNTP #5Ene | Durante la jornada de instalación de la Asamblea Nacional, fueron detenidos en Caracas 14 periodistas y trabajadores de la prensa: 13 de ellos de agencias y medios internacionales y uno de medios nacionales.



A esta hora 13 fueron liberados, sin haber sido… — SNTP (@sntpvenezuela) January 6, 2026

Realizaron revisión a periodistas detenidos

A pesar de estar libres, el proceso no fue sencillo. El sindicato documentó que, antes de permitirles salir, las fuerzas de seguridad sometieron a los reporteros a un intenso chequeo digital . Los agentes revisaron teléfonos móviles, rastrearon llamadas y examinaron mensajes en plataformas de comunicación y redes sociales de los detenidos.

Este procedimiento ha sido señalado como un acto de intimidación, ya que el desbloqueo forzado de dispositivos vulnera la privacidad y el secreto profesional de quienes cubrían la noticia de la nueva presidencia interina.

Deportan a uno de los 14 detenidos en Venezuela

El saldo de las liberaciones tiene matices. Mientras que 13 de los capturados en Caracas ya están libres en la ciudad, un periodista de una agencia extranjera fue deportado inmediatamente, obligándolo a abandonar el territorio venezolano.

Por otro lado, la calma también llegó a la frontera con Colombia. Dos reporteros (uno español y uno colombiano) que habían sido incomunicados en el puente que une Cúcuta con San Antonio, fueron liberados tras varias horas de angustia. Actualmente, ambos se encuentran a salvo en suelo colombiano, lejos del alcance de las autoridades que los retuvieron.

Hay 23 periodistas presos en Venezuela

El comunicado del sindicato es un grito de auxilio internacional. Actualmente, 23 trabajadores de la prensa permanecen tras las rejas de manera injusta. El gremio exige su liberación inmediata, así como la de otros 180 sindicalistas y defensores de derechos humanos que han sido criminalizados por su labor.

"La prisión de periodistas es una práctica para intimidar", advirtió la organización. La exigencia es clara: el Estado debe garantizar condiciones de seguridad para que los reporteros puedan cubrir la realidad del país sin miedo a ser encarcelados o perseguidos.

Durante la cobertura de la instalación del período de sesiones en la AN, a los periodistas se les prohibió transmitir en vivo y grabar o hacer fotos.

Allí, al menos tres fueron detenidos por funcionarios de la DGCIM, trasladados al comando de la Guardia dentro del Palacio… — SNTP (@sntpvenezuela) January 5, 2026

SNTP hace un llamado urgente a la paz y democracia

El SNTP cerró su mensaje exhortando al país a buscar una salida política basada en el respeto al Estado de derecho. En un momento donde Venezuela se encuentra en una encrucijada histórica tras la caída de Maduro , los periodistas insisten en que la reconstrucción del país solo será posible si se restituyen los derechos conculcados.

Mientras la comunidad internacional observa, los reporteros en Caracas intentan seguir narrando la historia, sorteando los bloqueos y las detenciones que buscan apagar la última luz de la prensa independiente en el país.