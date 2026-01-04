“¡Feliz Año Nuevo!”: Nicolás Maduro tras llegar esposado a EU | VIDEO

Nicolás Maduro llegó esposado a Estados Unidos tras ser capturado en Venezuela por el gobierno norteamericano, momento que fue revelado en video e imágenes este 3 de enero de 2026.

El venezolano será enviado al Centro Metropolitano de Detenciones de Brooklyn (MDC, por sus siglas en inglés), prisión en la que se encuentran recluidos narcotraficantes como Rafael Caro Quintero e Ismael “El Mayo” Zambada .

VIDEO de Nicolás Maduro esposado y saludando en EU

Maduro primero fue llevado a la oficina de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) en Nueva York y después al centro de detención.

El video fue compartido por la cuenta de X de Respuesta Rápida de la Casa Blanca, en el que se ve a Nicolás Maduro, esposado y escoltado por agentes de la DEA.

“Buenas noches, ¡Feliz Año Nuevo!”, fueron las palabras que el detenido expresó. Vestía ropa oscura: una sudadera y pantalón negro, sandalias y calcetines blancos, así como un gorro.

Esposa de Nicolás Maduro también fue detenida en Venezuela

En otro video también se puede observar a su esposa Cilia Flores, quien también fue detenida y es flanqueada por agentes de la DEA.

El Tribunal Supremo de Justicia informó que la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, debe asumir como presidenta Encargada de la República.

En su pronunciamiento, la Sala Constitucional del TSJ asegura que esto busca garantizar la continuidad administrativa del Estado y la defensa integral de la nación, ante lo que el organismo califica como el secuestro del presidente Nicolás Maduro.

Los cargos por los que acusaron a Nicolás Maduro

Autoridades estadounidenses los trasladaron a Nueva York. De acuerdo con CNN, ambos comparecerán el lunes ante la corte estatal.

La acusación del Tribunal de Distrito de Estados Unidos del Distrito Sur de Nueva York señala que Nicolás Maduro es señalado de la importación de toneladas de cocaína .

Estados Unidos acusó que Nicolás Maduro transportó cargamentos de cocaína bajo la protección de las fuerzas del orden venezolanas.

Además, lo relacionó con la entrega de pasaportes diplomáticos venezolanos a narcotraficantes y facilitó aviones utilizados por los blanqueadores de dinero para repatriar las ganancias del narcotráfico de México a Venezuela. Estados Unidos imputó a Nicolás Maduro por: