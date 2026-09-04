Liberan a Luis “N"; así fue captado al salir de “San Fernando” tras más de 24 horas

El productor de televisión Luis "N" fue liberado del Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social “San Fernando”, luego de haber sido trasladado a ese lugar por autoridades de la Ciudad de México.

Así salió Luis "N" de San Fernando: en un auto rojo y vestido de negro

En imágenes compartidas por Reforma se observa el momento en que Luis "N" salió del Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social San Fernando, en la Ciudad de México.

El productor fue captado a bordo de un automóvil rojo y vestido completamente de negro, mientras abandonaba las instalaciones tras permanecer detenido por el incumplimiento de resoluciones judiciales; no ofreció declaraciones a los medios de comunicación que se encontraban en el lugar y se retiró del sitio a bordo del vehículo.

Salió Luis de Llano del Centro de Sanciones Administrativas de San Fernando, en CDMX



Tras ser detenido por negarse a cumplir con su condena por abuso sexual en contra de Sasha Sokol



La condena consistía en realizar una disculpa pública



📹 @Reforma pic.twitter.com/fVxmfWFi1w — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) September 4, 2026

¿Por qué fue detenido Luis “N” y qué incumplió?

La detención de Luis “N” está relacionada con el incumplimiento de medidas ordenadas dentro del proceso judicial promovido por Sasha Sokol. De acuerdo con el comunicado difundido por la representación legal de la cantante, una jueza del Tribunal Superior de Justicia emitió dos órdenes ante la negativa del productor a cumplir con lo establecido en una sentencia que ya es definitiva.

La defensa de Sokol señaló que el productor no había realizado ni presentado ante el juzgado una disculpa pública dirigida a la cantante. También indicó que se había negado a publicar la síntesis de la resolución judicial en la que se determinó su responsabilidad por daño moral.

Estos incumplimientos fueron señalados por la representación legal de la cantante como la razón por la que se ejecutaron las órdenes de arresto.

Según lo expuesto por la defensa, el incumplimiento de las disposiciones judiciales podría derivar en una medida de hasta cinco años de prisión, en caso de que Luis “N” continúe sin acatar lo ordenado por las autoridades.

Liberan al productor Luis "N" del Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social "San Fernando" pic.twitter.com/TfGDvs6v6N — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 4, 2026

¿Qué resolvió la Suprema Corte en el caso de Sasha Sokol?

El caso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en junio de 2025 confirmó las determinaciones relacionadas con la responsabilidad de Luis “N” frente a Sasha Sokol.

Entre las medidas contempladas en la resolución se encuentra la obligación de ofrecer una disculpa pública e indemnizar a la cantante. También se establecieron otras disposiciones, entre ellas la obligación de no volver a mencionarla y realizar un curso especializado relacionado con la prevención del abuso sexual.