¿Dónde tramitar la licencia de conducir rápido y sin filas? Si buscas realizar este trámite oficial durante la última semana de noviembre, en el Edomex, tendrás una opción para llevar a cabo este proceso muy cerca de tu domicilio gracias a las unidades móviles.

Del 24 al 28 de noviembre, las unidades móviles para obtener tu licencia de conducir recorrerán varios municipios del Estado de México, por lo que es importante revisar en dónde estarán, los horarios y los requisitos oficiales para que tu trámite salga sin complicaciones.

Licencia de conducir: ¿Será permanente la ubicación de las unidades móviles en el Edomex?

No, las ubicaciones de las unidades móviles no son permanentes, ya que su recorrido cambia conforme a la programación semanal de la Secretaría de Movilidad.

Esto significa que los módulos estarán disponibles únicamente en los municipios y puntos establecidos para cada fecha, por lo que no permanecerán toda la semana en una misma dirección. AQUÍ puedes conocer la lista completa:

Unidades móviles de servicio público

Martes 24 de noviembre

Soyaniquilpan: frente al Palacio Municipal.

Tepotzotlán: frente al Palacio Municipal.

Ozumba: calle Emiliano Zapata, pueblo de Ozumba de Alzate.

Santo Tomás: frente al Palacio Municipal.

Hueypoxtla: Plaza Principal, frente al Palacio Municipal.

Atlacomulco: frente al Palacio Municipal.

Miércoles 25 de noviembre

Hueypoxtla: Plaza Principal.

Temascalcingo: frente al Palacio Municipal.

Ixtlahuaca: Plaza Rayón, frente a la Casa de Cultura.

Atlacomulco: frente al Palacio Municipal.

Santo Tomás: frente al Palacio Municipal.

Jueves 26 de noviembre

Atlacomulco: frente al Palacio Municipal.

Santo Tomás: frente al Palacio Municipal.

Coyotepec: frente al Palacio Municipal.

Temascalcingo: frente al Palacio Municipal.

Ixtlahuaca: Plaza Rayón.

Viernes 27 de noviembre

Temascalcingo: frente al Palacio Municipal.

Ixtlahuaca: Plaza Rayón.

Ecatepec: calle 9, colonia Emiliano Zapata Primera Sección.

Atlacomulco: frente al Palacio Municipal.

Santo Tomás: frente al Palacio Municipal.

Coyotepec: frente al Palacio Municipal.

Sábado 28 de noviembre

Santo Tomás: frente al Palacio Municipal.

Atlacomulco: frente al Palacio Municipal.

Coyotepec: frente al Palacio Municipal.

Unidades móviles de servicio particular

Martes 24 de noviembre

Ecatepec: Deportivo Alfredo del Mazo, Jardines de Santa Clara.

Tepotzotlán: isleta de estacionamiento, 75 metros al sur de la Plaza de Cobro número 4, sentido sur.

Chimalhuacán: Plaza de los Mártires.

Santo Tomás: frente al Palacio Municipal.

Hueypoxtla: Plaza Principal.

Atlacomulco: frente al Palacio Municipal.

Miércoles 25 de noviembre

Ecatepec: kiosco de Santa María Tulpetlac.

Chimalhuacán: Plaza de los Mártires.

Acolman: frente al Palacio Municipal.

Hueypoxtla: Plaza Principal.

Atlacomulco: frente al Palacio Municipal.

Santo Tomás: frente al Palacio Municipal.

Jueves 26 de noviembre

Ecatepec: kiosco de Santa María Tulpetlac.

Toluca: explanada de la Delegación San Pablo Autopan.

Chimalhuacán: Plaza de los Mártires.

Acolman: frente al Palacio Municipal.

Atlacomulco: frente al Palacio Municipal.

Santo Tomás: frente al Palacio Municipal.

Coyotepec: frente al Palacio Municipal.

Viernes 27 de noviembre

Atlacomulco: frente al Palacio Municipal.

Villa de Allende: campo de futbol de la comunidad de Sabana del Rosario.

Acolman: frente al Palacio Municipal.

Ecatepec: Deportivo Emiliano Zapata.

Toluca: explanada delegacional de San Andrés Cuexcontitlán.

Santo Tomás: frente al Palacio Municipal.

Coyotepec: frente al Palacio Municipal.

Sábado 28 de noviembre

Santo Tomás: frente al Palacio Municipal.

Atlacomulco: frente al Palacio Municipal.

Coyotepec: frente al Palacio Municipal.

Unidades móviles de servicio público y particular

Martes 24 de noviembre

Santo Tomás: frente al Palacio Municipal.

Hueypoxtla: Plaza Principal.

Atlacomulco: frente al Palacio Municipal.

Miércoles 25 de noviembre

Hueypoxtla: Plaza Principal.

Atlacomulco: frente al Palacio Municipal.

Santo Tomás: frente al Palacio Municipal.

Jueves 26 de noviembre

Atlacomulco: frente al Palacio Municipal.

Santo Tomás: frente al Palacio Municipal.

Coyotepec: frente al Palacio Municipal.

Viernes 27 de noviembre

Atlacomulco: frente al Palacio Municipal.

Santo Tomás: frente al Palacio Municipal.

Coyotepec: frente al Palacio Municipal.

Sábado 28 de noviembre