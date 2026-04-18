Polémica ley en Florida: Este es el dato que vendrá en la licencia de conducir y que genera temor entre migrantes

Una nueva legislación que se prepara en Florida, causa enrome preocupación entre la comunidad migrante y organizaciones civiles. Se trata de la Ley HB 991, impulsada por el gobernador Ron DeSantis, que obligará a incluir un dato clave en la licencia de conducir e identificaciones oficiales.

La medida, según autoridades estatales, busca reforzar la seguridad electoral, además de evitar la participación indebida en los comicios; sin embargo, críticos advierten que podría tener efectos discriminatorios.

¿Qué dato aparecerá en la licencia de conducir de Florida?

Conforme a la nueva normativa en Florida, que entará en vigor a partir del 1 de enero de 2027; se establece que las licencias de conducir deberán mostrar de forma visible si el titular es ciudadano de Estados Unidos. Un requisito aplicará a todos los documentos emitidos o renovados tras la entrada en vigor de la ley.

Esto significa que, por primera vez, un documento de uso cotidiano como la licencia de conducir incluirá información directa sobre el estatus de ciudadanía, lo que ha generado inquietud entre inmigrantes legales y naturalizados.

¿Cuál es el objetivo de la Ley HB 991 en Florida?

De acuerdo con el gobierno de Florida, la ley busca fortalecer los mecanismos de identificación para votar; bajo esta normativa, los ciudadanos deberán presentar una identificación oficial que también acredite su ciudadanía para poder participar en elecciones. ntre los documentos válidos se encuentran:

Pasaporte estadounidense



Acta de nacimiento



Certificado de naturalización



Licencia con estándar Real ID



Identificación militar.

Cabe señalar que este enfoque se da en un contexto en donde el debate acerca de fraude electoral ha sido impulsado a nivel nacional, especialmente por figuras como Donald Trump.

Licencia de conducir de Florida: ¿Cuándo entra en vigor esta medida?

La Ley HB 991 entrará en vigor el 1 de enero de 2027, y autoridades locales ya trabajan en su implementación; de hecho, funcionarios del condado de Miami-Dade, una de las zonas con mayor población migrante, aseguran que se están preparando para aplicar controles más estrictos en la emisión de identificaciones.

Críticas y preocupaciones ante nuevo daro en licencia de Florida

Organizaciones como la Unión de Libertades Civiles Estadounidenses cuestionan la ley, argumentando que podría derivar en discriminación indirecta; según estas agrupaciones, la medida podría afectar a sectores vulnerables como:

Personas naturalizadas



Adultos mayores



Mujeres que cambiaron su apellido



Comunidades latinas



Personas de bajos ingresos.

Además, destacan que el fraude electoral en Estados Unidos se mantiene en niveles bajos, según estudios de diversas instituciones.

Florida endurece sus políticas migratorias

Florida ya cuenta con restricciones para la emisión de licencias a inmigrantes indocumentados, sin embargo, esta nueva ley introduce un elemento inédito: un indicador visible permanente del estatus migratorio en documentos oficiales.

Con esta medida, Florida se posiciona en el centro de una discusión nacional acerca de identidad, migración y democracia. La pregunta sigue abierta: ¿esta medida realmente fortalecerá la confianza en el sistema electoral o podría profundizar la división social en Estados Unidos?

