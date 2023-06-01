Un día sin migrantes: Comunidad latina protestas contra leyes de Florida

Este jueves 1 de junio decenas de migrantes hispanos protestaron por la nueva legislación contra la migración aprobada por el gobernador de Florida, Ron DeSantis. Por lo que los trabajadores no se presentaron a trabajar en “Un día sin migrantes”.

Los trabajadores y empresas pidieron a los hispanos quedarse en casa para manifestarse contra una de las leyes más duras para personas indocumentadas en Estados Unidos, la cual entrará en vigor el próximo 1 de julio.

Asimismo, el grupo de derechos de los hispanos Lulac, pidió a los migrantes, sin importar en qué estado vivan, no viajar a Florida.

#EU | ¿Un día sin #mexicanos?



En #Florida se organizó este día como forma de protesta por la ley que firmó el gobernador Ron DeSantis, que de alguna manera criminaliza la #migración irregular.@antonibelchi con el reporte para @HechosAM. pic.twitter.com/Vc79KiXr46 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 1, 2023

¿Qué es Un día sin migrantes en Florida?

La propuesta Un día sin migrantes busca que las autoridades de Estados Unidos se den cuenta de la importancia de los hispanos para la economía de todo el país, especialmente en Florida.

Para conseguirlo, ningún migrante se presentó a trabajar, alrededor de 30 negocios no abrieron, ni los empleados de campo llegaron a cumplir con sus labores. Asimismo, tampoco consumirán nada en centros comerciales.

Algunos manifestantes salieron a las calles con pancartas en las que decían “somos trabajadores, no una carga federal”, “somos trabajadores, no delincuentes”, “no somos criminales”, entre otras consignas.

¿Cómo afecta a los migrantes la nueva ley de Florida?

La nueva ley de Florida contra los migrantes requerirá a las empresas que empleen a más de 25 personas que utilicen e-verify, el sistema federal que verifica el estado migratorio. Ttambién requerirá que algunos hospitales pregunten a los pacientes sobre su estatus migratorio.

El gobernador republicano Ron DeSantis dijo que la ley es obligatoria para animar a las empresas a contratar ciudadanos e inmigrantes legales.

Además, ningún conductor podrá transportar migrantes indocumentados, quienes lo hagan serán acusados de tráfico de personas, por lo que podrían ser multados y hasta llevados a prisión. No importa si son familiares o un taxista que está transportando a una persona.